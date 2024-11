PlayStation Portal : une mise à jour qui change tout

Sony transforme l'expérience du PlayStation Portal avec une nouvelle fonctionnalité clé qui répond aux critiques majeures.

Tl;dr Le PlayStation Portal peut désormais streamer des jeux depuis le cloud avec un abonnement PlayStation Plus Premium, sans nécessiter une PS5.

Seuls les jeux PS5 inclus dans le catalogue PlayStation Plus sont compatibles, avec des limitations sur les titres PS4 et PS3.

La mise à jour ajoute aussi des réglages audio avancés, rendant l’appareil plus autonome et attrayant pour les joueurs.

Une autonomie élargie grâce au cloud streaming

Le PlayStation Portal n’est plus limité à son lien avec la PS5. Une mise à jour système permet désormais de jouer à des jeux en streaming depuis le cloud via PlayStation Plus Premium. Avec plus de 120 jeux PS5 disponibles, les joueurs peuvent profiter de titres comme Ghost of Tsushima et Spider-Man: Miles Morales. Bien que la fonctionnalité soit encore en bêta, elle redéfinit les usages possibles du « lecteur à distance » de Sony. C’est une étape cruciale pour séduire ceux qui souhaitent une expérience mobile étendue, même sans posséder une PS5.

Une technologie en pleine évolution

Cette avancée montre un potentiel prometteur, mais elle n’est pas sans limites. Les jeux PS4 et PS3, pourtant disponibles dans le catalogue PlayStation Plus, ne sont pas encore pris en charge. De plus, les utilisateurs ne peuvent pas streamer les jeux PS5 achetés séparément. Ces restrictions, combinées à l’exigence d’une connexion internet stable, peuvent freiner certains joueurs. Cependant, en donnant au PS Portal une indépendance partielle de la PS5, Sony élargit les horizons du gaming portable tout en posant les bases d’évolutions futures.

Une réponse à une forte demande

Malgré des doutes initiaux, le PlayStation Portal s’est imposé comme un produit phare, devenant l’un des accessoires les plus vendus de la marque PlayStation. Cette popularité reflète l’appétit des joueurs pour des solutions innovantes. Avec cette mise à jour, l’appareil pourrait connaître une nouvelle vague de succès, particulièrement durant les fêtes de fin d’année. Les sceptiques de son lancement pourraient bien revoir leur jugement, car le Portal devient une option de plus en plus attrayante pour les amateurs de mobilité et de diversité dans leur expérience de jeu.

D’autres améliorations bienvenues

Outre le streaming, la mise à jour apporte des options audio perfectionnées. Les joueurs peuvent ajuster plus finement les paramètres des haut-parleurs intégrés ou des écouteurs compatibles comme les Pulse Explore. Ces améliorations rendent l’expérience utilisateur plus confortable, en complément des nouveautés majeures. Si Sony continue sur cette lancée, le PS Portal pourrait évoluer en un appareil universel, offrant un équilibre entre qualité audio, indépendance et accessibilité. Cette vision promet de séduire non seulement les joueurs actuels, mais aussi ceux sans PS5 cherchant une console portable polyvalente.