Ghost of Yōtei : la suite de Ghost of Tsushima arrive sur PS5 en 2025

Dans Ghost of Yōtei, le studio américain Sucker Punch introduit un nouveau personnage principal : Atsu. Loin de Jin Sakai et de l’île de Tsushima, l’histoire se déroule en 1603, dans la région autour du Mont Yōtei, situé dans l’actuel Hokkaido. Ce nouvel opus marque un tournant en explorant les origines du masque de « Ghost » et en racontant une nouvelle légende dans un Japon féodal encore plus sauvage.

Un décor inédit à explorer

Les joueurs découvriront Ezo, une région alors non soumise au contrôle japonais, remplie de vastes plaines d’herbes hautes et de tundras enneigées. Contrairement à Tsushima, peu de samouraïs y vivent, ajoutant une dimension unique et plus brutale au gameplay. Ce cadre naturel isolé est parfait pour l’exploration libre et les aventures imprévisibles, tout en restant fidèle à l’atmosphère feutrée et immersive du Japon féodal.

Des innovations techniques impressionnantes

Conçu exclusivement pour la PS5 de Sony, Ghost of Yōtei bénéficie de graphismes et de performances nettement améliorés. Des paysages vastes et réalistes, des aurores boréales, des ciels étoilés, et une végétation dynamique enrichissent le jeu. Sucker Punch promet également d’apporter de nouvelles armes et mécaniques de gameplay afin d’offrir une expérience à la fois immersive et innovante, tout en construisant sur les bases établies avec Ghost of Tsushima.

Une sortie en 2025

Alors que peu de détails sur l’intrigue ont été révélés, le trailer de Ghost of Yōtei laisse entrevoir une aventure captivante et pleine de mystère, accompagnée de rencontres avec divers personnages et animaux. Avec une sortie prévue pour 2025, Ghost of Yōtei promet d’offrir une expérience inoubliable aux joueurs tout en rendant hommage à son prédécesseur.