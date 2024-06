Ghost of Tsushima : le moment idéal pour jouer à l’extension Iki Island

La récente sortie sur PC de Ghost of Tsushima et son extension Iki Island s'inscrit dans la tendance actuelle des jeux historiques japonais comme Rise of the Ronin et prochainement Assassin's Creed Shadows.

Tl;dr L’extension Iki Island ajoute une dizaine d’heures de contenu à Ghost of Tsushima.

L’accès à l’extension Iki Island de Ghost of Tsushima se débloque après avoir terminé l’Acte 1.

L’extension est plus difficile que Ghost of Tsushima.

Iki Island offre de nouvelles activités secondaires et des armures inédites.

Ghost of Tsushima se prolonge avec l’extension d’Iki Island

L’extension Iki Island de Ghost of Tsushima offre une occasion supplémentaire de plonger dans le monde de Jin avec une dizaine d’heures de contenu supplémentaire. Vous pouvez voyager vers Iki Island après avoir suffisamment progressé dans l’histoire principale, c’est à vous de décider le moment propice pour ce voyage.

L’accès à Iki Island se débloque après la fin de l’Acte 1 de l’histoire principale. Cette progression dans Ghost of Tsushima permet d’acquérir des améliorations de compétences précieuses, des postures de combat, et du matériel, y compris le grappin. Cependant, malgré la possibilité de commencer l’extension à tout moment après le début de l’Acte 2, il y a des avantages et des inconvénients à considérer avant de se lancer dans le contenu de l’île d’Iki trop tôt.

Le meilleur moment pour commencer l’extension

Le moment idéal pour commencer l’extension d’Iki Island est après avoir terminé le jeu principal. Les personnages que vous rencontrez lors de l’extension s’adressent à Jin comme si le jeu principal était terminé, et certaines sections font référence à des événements qui se produisent dans les Actes 2 et 3.

L’extension est plus une continuation de l’histoire post-jeu qu’une aventure secondaire. Elle compte parmi les meilleurs éléments de Ghost of Tsushima et permet aux joueurs d’apprécier davantage Jin et les autres personnages principaux.

Un défi de taille

Iki Island abrite certains des boss les plus redoutables de Ghost of Tsushima, et même les ennemis ordinaires y sont plus mortels que leurs homologues sur Tsushima. Il est donc préférable de disposer de la plupart des compétences avant de visiter Iki Island.

Mais ne vous y trompez pas, Iki Island propose également de nouvelles activités secondaires et certains des meilleurs ensembles d’armures de Ghost of Tsushima. Ainsi, même si ce n’est pas l’idéal, vous pouvez vous lancer à tout moment, la décision finale vous appartient.