Ghost of Tsushima 2 : quel dénouement le prochain opus devrait-il suivre ?

Deux histoires différentes sont possibles pour Ghost of Tsushima 2.

Tl;dr Ghost of Tsushima se termine différemment selon le choix des joueurs.

Le combat final de Jin Sakai contre le Seigneur Shimura est crucial.

Il existe deux fins : honneur ou déshonneur.

L’une des fins influencera probablement la suite de Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima et ses fins

Le jeu d’action-aventure en monde ouvert Ghost of Tsushima propose un final qui dépend du choix des joueurs. Le duel entre Jin Sakai, le protagoniste principal, et son oncle, le Seigneur Shimura, constitue le point d’orgue de cette histoire poignante. Ce combat déchirant donne lieu à deux dénouements possibles, chacun ayant potentiellement un impact majeur sur la suite de Ghost of Tsushima.

Le choix des joueurs : honneur ou déshonneur ?

A la fin de Ghost of Tsushima, les joueurs ont deux options. D’une part, ils peuvent choisir d’accorder à Shimura une mort honorable, respectant ainsi le code des samouraïs. Cette décision conduit à la fin honneur, marquée par une scène déchirante où Jin tue son oncle. D’autre part, en refusant d’octroyer cette mort honorable à Shimura, les joueurs débloquent la fin déshonneur où Jin épargne son oncle, rompant définitivement avec les traditions des samouraïs et assumant pleinement son rôle de fantôme.

La fin déshonneur de Ghost of Tsushima

La fin déshonneur offre un potentiel narratif intéressant pour une suite. En effet, cette décision permet à Jin de tracer sa propre voie, libéré du poids de son passé de samouraï. Cela ouvre des opportunités narratives innovantes pour Sucker Punch.

La fin honneur de Ghost of Tsushima

Malgré l’attrait de la fin déshonneur, il est probable que la suite de Ghost of Tsushima s’inscrive dans la continuité de la fin honneur. En effet, la mort de Shimura permettrait de simplifier le récit et d’éviter des retours en arrière trop complexes.