PlayStation Portal : l’expérience PS5 dans le creux des mains

PlayStation Project Q devient PlayStation Portal.

La PlayStation Portal de Sony Interactive Entertainment sortira dans le courant de l’année au prix de 219,99 euros.

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, présente la PlayStation Portal, une console portable dédiée au Remote Play avec un écran tactile LCD de 8 pouces capable d’afficher une résolution de 1080p à 60fps :

Le périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux dans une autre pièce. Il se connecte à distance à votre PS5 par le biais d’une connexion Wi-Fi et peut lire tous les jeux compatibles installés sur votre console. En plus de reprendre les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, notamment ses gâchettes adaptatives et son retour haptique, ce périphérique comprend également une sortie audio 3,5 mm permettant de connecter un casque filaire.

PlayStation Link, une nouvelle technologie audio sans fil pour la PlayStation Portal

Le casque-micro sans fil Pulse Elite (149,99 euros) et les écouteurs sans fil Pulse Explore (219,99 euros) seront les premiers produits PlayStation proposant une expérience d’écoute audiophile digne des casques haut de gamme utilisés par les ingénieurs du son professionnels. Ces derniers se connectent directement à la PlayStation Portal avec PlayStation Link, une technologie totalement inédite qui offre une faible latence, une qualité audio sans perte et un basculement simple entre plusieurs hôtes PlayStation Link, comme la PS5 associée à l’adaptateur USB PlayStation Link (vendu en tant que produit indépendant) et la PlayStation Portal.