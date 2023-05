PlayStation Project Q : une console portable dédiée au Remote Play

Sony Interactive Entertainment dévoile la PlayStation Project Q en vidéo.

Prévue pour la fin de l’année, la PlayStation Project Q permet de jouer à n’importe quel jeu installé sur PS5 à l’aide du Remote Play qui nécessite une connexion Wi-Fi à haut débit d’au moins 5 Mbps ou plus. Dotée d’un écran LCD de 8 pouces capable d’atteindre une résolution de 1080p à 60 images par seconde, la nouvelle console portable de Sony Interactive Entertainment offre des images nettes et une jouabilité fluide à partir de la PS5 en cas d’éloignement entre l’utilisateur et une télévision.

A noter que tous les boutons et toutes les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, y compris les gâchettes adaptatives et le retour haptique, sont présents sur la PlayStation Project Q.

Des nouveaux écouteurs pour PS5, PlayStation Project Q, smartphones et PC

En plus de la présentation de la PlayStation Project Q, les tout premiers écouteurs sans fil officiels labilisés PlayStation ont également été dévoilés, apportant une immersion audio de nouvelle génération sur PS5, PlayStation Project Q et PC, ainsi qu’une connectivité avec les smartphones via Bluetooth. Disponibles dans le courant de l’année, ces écouteurs seront dotés d’une nouvelle technologie sans fil développée par les équipes de Sony Interactive Entertainment et offriront un son sans perte avec une faible latence pour une expérience audio de haute qualité.