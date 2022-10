Spider-Man : Miles Morales arrive sur Steam et l’Epic Games Store le 18 novembre

Le portage de Spider-Man : Miles Morales, spin-off standalone de Spider-Man Remastered, sur PC prépare sa sortie.

Julian Huijbregts, responsable de la communication chez Nixxes Software, détaille les fonctionnalités de la version PC de Spider-Man : Miles Morales :

Elle comprend de nombreuses améliorations, des paramètres personnalisables, une gamme élargie de configurations système, des PC haut de gamme aux PC portables, des options de reflets en ray-tracing avec différents niveaux de qualité et de toutes nouvelles ombres en ray-tracing pour la lumière provenant du soleil et de la lune. Cela permet des ombres réalistes avec des dégradés naturels, améliorant la fidélité visuelle du New York de Marvel. Entièrement optimisé pour le gaming ultrawide, le portage supporte les formats 21:9, 32:9 et même 48:9 en utilisant trois écrans. De la même manière que pour Spider-Man Remastered, les cinématiques de Spider-Man : Miles Morales sur PC sont adaptées pour être visionnées jusqu’au format 32:9. Il supporte également les dernières technologies de rendu optimisé, comme le Nvidia DLSS 3. Cette technologie pour les GPU Nvidia GeForce RTX série 40 allie DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation et Nvidia Reflex pour améliorer la fréquence d’images. Le Nvidia DLSS 2, le Nvidia DLAA et le Nvidia Reflex seront aussi supportés.

Il déclare également :

Dans le menu des graphismes, vous trouverez de nombreuses options, préréglages et niveaux de qualité personnalisables à choisir. Cela comprend la qualité des textures et les filtres, le niveau de détail, la densité des foules et du trafic, le champ de vision, les modes de rendu fenêtre, plein écran et plein écran exclusif, mais aussi un tas d’autres options. Le jeu comprend également des options de contrôles personnalisables pour la souris, le clavier et la manette. En utilisant une manette PlayStation DualSense branchée à un port USB, vous profiterez de toute l’expérience de la manette DualSense, dont les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Avec le soutien de Steam Input, vous pouvez utiliser une variété de périphériques et les réassigner à l’infini.