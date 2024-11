La PS5 Pro dispose d’une meilleure capacité de stockage que la PS5

Avec une capacité de stockage accrue, la PS5 Pro permet aux joueurs d’explorer leur bibliothèque de jeux sans limite, tout en bénéficiant de chargements plus rapides.

Tl;dr La PS5 Pro embarque un SSD interne de 2 To avec environ 1,89 To disponibles pour les utilisateurs.

Le SSD amélioré de la console réduit les temps de chargement et augmente la fluidité.

La PS5 Pro facilite l’ajout d’un SSD externe pour étendre encore davantage la capacité de stockage.

Une capacité de stockage accrue pour une expérience de jeu élargie

La PS5 Pro de Sony propose une capacité de stockage interne plus importante (1,89 To sur 2 To) que celle de la PS5 (667 Go sur 825 Go), offrant aux joueurs plus d’espace pour télécharger et conserver leurs jeux, contenus additionnels et sauvegardes. Avec une taille de jeux qui ne cesse d’augmenter, cette capacité améliorée répond aux exigences croissantes des joueurs pour stocker des titres AAA sans se préoccuper du manque d’espace.

Des performances de SSD avancées pour des chargements plus rapides

Sony a intégré dans la PS5 Pro un SSD non seulement plus grand, mais également plus performant. Ce SSD avancé réduit considérablement les temps de chargement, optimisant la fluidité des jeux, particulièrement ceux avec de lourds graphismes ou des mondes ouverts massifs. En plus d’accélérer les chargements, cette technologie contribue à réduire le « pop-in » des textures et à améliorer la réactivité générale de la console.

Une meilleure gestion des mises à jour et des contenus additionnels

Avec un espace disque plus vaste, la PS5 Pro facilite la gestion des téléchargements fréquents, des mises à jour et des DLC, qui prennent souvent plusieurs gigaoctets de stockage. Les joueurs peuvent maintenant maintenir plusieurs jeux à jour sans avoir à désinstaller des titres ou à libérer de l’espace. Cette gestion simplifiée rend l’expérience plus fluide et réduit les interruptions liées au manque de stockage.

Une extension de stockage simplifiée pour des bibliothèques massives

Enfin, la PS5 Pro conserve une compatibilité avec les extensions de stockage externe, permettant aux joueurs d’ajouter un SSD M.2 supplémentaire pour des capacités encore plus importantes. En plus de faciliter l’ajout de stockage, cette flexibilité permet aux joueurs de personnaliser leur console selon leurs besoins, offrant ainsi une solution pérenne pour stocker des bibliothèques de jeux de plus en plus volumineuses.