Sony établit un record malheureux avec la révélation de la PS5 Pro

La révélation de la PS5 Pro a suscité une vague de mécontentement, battant un record de réactions négatives chez les joueurs.

Tl;dr La PS5 Pro est la console la plus détestée de Sony.

Les joueurs sont frustrés par le prix élevé de la PS5 Pro.

La console offre une amélioration de 45% de la puissance de rendu.

La vidéo de révélation de la PS5 Pro a reçu plus de 141.000 dislikes.

Une réception mitigée pour la PS5 Pro

La PS5 Pro a fait l’objet d’une réception pour le moins tiède par la communauté des gamers. En effet, la vidéo de présentation de la console a battu un record peu enviable pour Sony : celui de la console la plus détestée de l’histoire de la firme nippone sur YouTube.

Un prix qui fait débat

Le coût de la PS5 Pro semble être le principal point de friction. Le prix peut monter jusqu’à plus de 800 euros dans certains cas, ce qui a suscité la frustration de nombreux joueurs. Pourtant, la console, qui sortira le 7 novembre 2024, promet une amélioration de 45% de la puissance de rendu par rapport à la PS5 de base, selon Mark Cerny, l’architecte en chef de la PS5.

Des performances techniques de pointe

Le GPU amélioré de la PS5 Pro, qui comprend 67% d’unités de calcul en plus par rapport au GPU de la PS5, permet de faire tourner les jeux à 60 images par seconde avec une fidélité visuelle impressionnante. De plus, l’upscaling piloté par l’IA, appelé « PlayStation Spectral Super Resolution », garantit le maintien de la performance et de la clarté visuelle avec les effets de ray tracing.

Une communauté divisée

La vidéo de révélation de la PS5 Pro a reçu plus de 141.000 dislikes en une journée, contre 93.000 likes. Les commentaires sur la vidéo reflètent un sentiment de colère et de déception, en particulier concernant le prix de la console aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le reste de l’Union Européenne. Malgré cette réception mitigée, certains analystes estiment que la PS5 Pro se vendra mieux que prévu.