Beyond Good & Evil prépare son retour avec une 20th Anniversary Edition

L'éditeur français Ubisoft annonce l'édition spéciale Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Prévu pour début 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition proposera une aventure riche en action avec une résolution en 4K à 60 fps, des graphismes, des commandes et un son améliorés ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités de sauvegarde automatique et de cross-save. Les joueurs pourront par ailleurs apprécier de nouvelles récompenses exclusives en explorant l’univers de BGE, découvrir le passé de Jade à l’occasion d’une chasse au trésor inédite à travers Hillys et mettre leurs compétences à l’épreuve dans un mode speedrun.

Well, looks like the cat’s out of the bag, dagnammit. Happy 20th anniversary to Beyond Good & Evil! While we cannot wait to show you more about this special edition, more news to come in early 2024! pic.twitter.com/cNxHGTnmdU — Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) November 29, 2023

L’opus original d’Ubisoft Montpellier (Michel Ancel à la réalisation et Christophe Heral à la composition) est sorti en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube puis en 2011 sur PS3 via PSN et Xbox 360 via XBLA sous la forme d’un remaster en 1080p appelé Beyond Good & Evil HD.

Dans Beyond Good & Evil, les joueurs plongent en l’an 2435 sur la planète minière de Hillys, située dans une partie reculée de la galaxie, dans la peau de Jade, une journaliste d’action, pour enquêter sur les mystérieuses attaques extraterrestres de DomZ aux côtés de personnages hauts en couleur, comme son oncle adoptif Pey’j ou le valeureux Double H.

Armée de son dai-jo et de son fidèle appareil photo, l’aventure de Jade les amènera à explorer librement Hillys, à combattre des créatures petites et grandes, à infiltrer des zones dangereuses, à résoudre des énigmes, à jouer à des mini-jeux addictifs, à faire la course avec les meilleurs pilotes d’aéroglisseurs et à prendre des photos de toute l’expérience.