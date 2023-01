YouTube va revoir sa politique de démonétisation vis-à-vis des injures

Face à la grogne des créateurs YouTube concernant la grossièreté, la plateforme a décidé de modifier la règle.

YouTube a décidé de revoir son approche concernant le langage “fleuri”, si l’on peut dire, après de vives protestations. Dans un communiqué transmis à The Verge, la marque de Google explique qu’elle va “procéder à certains ajustements” au sujet de ses règles sur la grossièreté dévoilées en novembre après avoir reçu des retours très négatifs de la part des créateurs. La règle en question vient limiter ou retirer les publicités si quelqu’un jure pendant les 15 premières secondes ou fait un usage déraisonné de mots grossiers. Et la démonétisation complète est assurée si les gros mots surviennent dans les sept premières secondes ou si elles prédominent dans le contenu.

Bien que cette règle en elle-même ne soit pas nécessairement le problème, YouTube applique les critères sur les vidéos transmises sur la plateforme avant son entrée en vigueur. Comme Kotaku l’explique, YouTube a démonétisé d’anciennes vidéos de chaînes comme RTGame. Les producteurs n’ont même pas pu contester ces décisions par les voies normales, et l’entreprise ne permet pas aux utilisateurs d’éditer leurs vidéos pour se remettre en conformité.

La communication est aussi un problème. YouTube n’indique d’ordinaire pas aux créateurs en faute ce qu’ils ont fait de mal, et ceux-ci ont souvent l’habitude de découvrir telle ou telle nouvelle règle après que le service a démonétisé leur travail. Certains pointent aussi du doigt une certaine incohérence. Certaines vidéos se font attraper tandis que d’autres non et une vidéo remonétiser peut perdre cet avantage le lendemain. Même la vidéo initiale de ProZD critiquant cette règle, qui avait été pensée et conçue pour respecter ces nouvelles directives, a été privée de revenus publicitaires seulement deux jours plus tard.

YouTube n’a cependant pas précisé quelles modifications seront apportées. Difficile donc de savoir si cette politique revue viendra satisfaire les créateurs impactés. Pour l’heure, ces derniers n’ont malheureusement pas d’autres choix que de faire très attention aux mots qu’ils emploient. Cette incertitude ne devrait pas entraîner d’exode massif, évidemment, mais certains créateurs pourraient réduire leur dépendance envers YouTube comme source de revenus.