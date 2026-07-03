Whip Media enterre TV Time pour miser sur l’IA

L’app de suivi séries et films TV Time s’arrêtera le 15 juillet 2026. Derrière la fermeture, on voit surtout le recentrage de Whip Media sur l’IA.

En bref TV Time ferme malgré une large base d’utilisateurs actifs.

L’application servait surtout à collecter des données pour Whip Media.

Whip Media se recentre sur des outils IA B2B plus rentables.

L’histoire dépasse largement la disparition d’une application. Avec TV Time, on voit encore une fois une plateforme grand public, encore utilisée, passer à la trappe pendant que l’IA devient la priorité numéro un. Le service de suivi de séries et de films fermera le 15 juillet 2026. Dans son message aux utilisateurs, Whip Media explique que maintenir TV Time ne tenait plus financièrement, et qu’il n’y avait pas assez de demande pour une version payante. Le groupe remercie sa communauté, en rappelant qu’elle avait transformé l’application en vrai lieu d’échange. Et c’est justement ce qui pique un peu.

Une application encore vivante, mais plus alignée

Parce que non, TV Time n’était pas un désert numérique. D’après Appfigures, l’app cumule plus de 26 millions d’installations sur sa durée de vie, avec près de 29.000 téléchargements sur les trente derniers jours. De son côté, Whip Media mettait souvent en avant une base de plus de 25 millions d’utilisateurs.

Bref, on ne parle pas d’un service oublié au fond d’un store. La fermeture marque plutôt la fin d’une des grosses communautés de fans TV sur le web.

Le vrai pivot se joue chez Whip Media

Sous Whip Media, TV Time ne servait pas seulement à cocher les épisodes vus. Les données produites par l’app alimentaient aussi un écosystème de business intelligence pour l’industrie des médias. En clair, l’app n’avait pas besoin d’être rentable toute seule, puisque sa valeur venait aussi de la donnée qu’elle générait.

Mais la trajectoire du groupe a changé. Début 2025, Whip Media a été racheté par le prêteur direct Blue Torch Capital, avec une vision beaucoup plus tournée vers l’IA.

Helix d’un côté, la communauté de l’autre

Avant ce virage, l’entreprise travaillait sur des outils liés aux prédictions de notes, à l’optimisation des contenus ou encore à l’analyse de sentiment, nourris notamment par les signaux venant de TV Time. Aujourd’hui, le focus part ailleurs, vers des pistes jugées plus rentables.

Le produit mis en avant, c’est Helix, un outil d’automatisation et de gestion des workflows dopé à l’IA, utilisé pour améliorer l’analytique du streaming et l’orchestration de la chaîne logistique. Moins visible pour le grand public, sans doute plus vendeur en B2B. C’est froid, mais limpide.

Cette logique rappelle d’ailleurs le cas de Pocket, fermé par Mozilla alors que l’app gardait des utilisateurs fidèles, pendant que l’éditeur poussait davantage Firefox et ses expériences de navigation liées à l’IA.

Ce que les utilisateurs peuvent encore faire

Un point reste assez flou, quand même, pourquoi Whip Media n’a pas revendu l’app au lieu de l’éteindre. Une explication possible existe en creux, éviter qu’un concurrent récupère un produit capable de générer des données utiles dans le secteur des médias et du divertissement.

Sur le plan pratique, l’entreprise assure que les données collectées via TV Time ne seront plus utilisées dans un service commercial après la fermeture, et que les données personnelles seront supprimées. TV Time sera retirée des boutiques le 15 juillet 2026. D’ici là, les utilisateurs peuvent demander une copie de leurs données via un outil d’export conforme au RGPD. Pas de quoi sauver l’application. Juste de quoi partir avec ses archives.