La plateforme pionnière “bouger et gagner” STEPN dévoile sa nouvelle application et token

FSL, un acteur majeur du secteur du jeu vidéo, a lancé STEPN GO, une application qui transforme les activités courantes comme la marche, le jogging ou la course en expériences gratifiantes. Vous êtes prêts à pimenter vos routines avec cette nouvelle technologie innovante ?

Tl;dr La plateforme STEPN GO récompense l’activité physique par des tokens.

La première version a attiré 5.6 millions d’utilisateurs.

Il intègre des améliorations suggérées par la communauté.

L’Alpha Version de STEPN GO sera lancée en 2024.

Du concept de “Move and Earn”, STEPN GO, une application innovante, a vu le jour. Elle stimule et éduque les utilisateurs à maintenir une activité physique régulière en leur offrant une monnaie numérique, le Go Game Token (GGT).

Une avancée fulgurante dans le secteur Web3 Move and Earn

En accordant une importance majeure à l’engagement de ses utilisateurs, l’application a également introduit une composante qui permet d’acquérir une autre monnaie, le GMT. Les utilisateurs peuvent en gagner à travers des défis en joueur contre joueur (PvP).

Initialement lancé en 2021, l’app STEPN a connu un succès fulgurant, accueillant aujourd’hui plus de 5.6 millions d’utilisateurs sur sa plateforme. Fait intéressant à noter, plus d’un million de Sneaker NFTs ont déjà été distribués.

Améliorations et nouveautés

Tirant parti des commentaires de sa communauté, STEPN GO a intégré plusieurs améliorations. Parmi eux, on peut citer le “Haus System” qui donne l’opportunité aux utilisateurs de prêter leurs Sneaker NFT à leurs proches.

Par ailleurs, “l’Interactive Map” a été mise en place pour favoriser les interactions entre utilisateurs, permettant ainsi l’ajout d’amis et l’échange de messages pendant les activités de l’application.

Anticiper l’avenir

La sortie de la version alpha de STEPN GO est prévue pour le troisième trimestre 2024. Pendant cette période de lancement, un tirage au sort du Sneaker NFT Alpha Prize sera organisé. Celui-ci offre la possibilité de gagner 3 000 sneakers numériques aux individus qui engagent leurs jetons GMT. Cependant, seuls les détenteurs du FSL ID pourront participer à cet évènement.

Jerry Huang, un des cofondateurs de FSL a déclaré : “Introduire STEPN GO signifie rendre l’espace web3 accessible aux novices sans les obstacles des configurations de portefeuille ou des achats initiaux de NFT. Il rend donc la poursuite de la condition physique à la fois agréable et gratifiante”.