Pourquoi le film The Lost Symbol de Tom Hanks a été annulé et transformé en série ?

Retour sur l'adaptation de The Lost Symbol en série télévisée à la place d'un film pour la plateforme de streaming Peacock.

Tl;dr Tom Hanks et Ron Howard ont sauté The Lost Symbol dans la franchise Robert Langdon.

Le livre a été adapté en série télévisée agissant comme un préquel, mais a été annulé en 2022.

La série télévisée The Lost Symbol a été critiquée pour sa mythologie déroutante et son rythme étrange.

La franchise Robert Langdon a rencontré un succès mitigé avec le film Inferno.

Le parcours tumultueux de The Lost Symbol

Ron Howard et Tom Hanks ont fait un choix audacieux en adaptant le quatrième livre de la série Robert Langdon, Inferno, au lieu du troisième, The Lost Symbol. Ce dernier, qui met en scène le symbologiste de Harvard dans une course contre la montre à Washington D.C., a finalement été transformé en série télévisée.

Un accueil mitigé pour la série télévisée

Diffusée à partir de septembre 2021, la série The Lost Symbol n’a pas réussi à relancer l’intérêt pour la franchise Robert Langdon. Annulée en janvier 2022, deux mois après la fin de la première saison, elle n’a pas su convaincre malgré le succès précédent des films de la franchise.

Des raisons claires pour l’absence de film

Malgré une connexion évidente avec l’histoire de Robert Langdon, le choix de Ron Howard et Tom Hanks de transformer The Lost Symbol en préquel télévisé peut s’expliquer par plusieurs raisons. L’une d’elles est la ressemblance de l’intrigue avec les deux premiers films de la franchise, un point soulevé par Tom Hanks lui-même lors d’une interview en 2016.

Un changement de cap avec Inferno

Face à ces similarités, Ron Howard et Tom Hanks ont décidé de se concentrer sur le livre suivant, Inferno. Ce choix audacieux n’a malheureusement pas fait l’unanimité, le film Inferno ayant reçu des critiques mitigées à négatives malgré son succès commercial.