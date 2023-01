Les utilisateurs TikTok peuvent désormais taguer des films et des séries dans leurs clips

TikTok ajoute une option pour taguer des films ou séries dans les vidéos, ceci grâce à un partenariat signé avec IMDb.

Une app comme TikTok se doit de proposer constamment de nouvelles fonctionnalités pour offrir à ses utilisateurs une expérience toujours plus fluide et aboutie. Cela passe par certains gros chantiers, c’est certain, mais aussi par des fonctions beaucoup moins importantes. C’est le cas de la nouveauté qui nous intéresse aujourd’hui, simple mais qui devrait être très utile.

Les utilisateurs de TikTok aux États-Unis et au Royaume-Uni peuvent dès à présent taguer des films et des séries TV dans leurs vidéos. Chaque tag – avec un maximum de cinq dans chaque vidéo – viendra pointer vers une page dans l’application qui inclut des détails concernant le film ou la série question, ainsi que des vidéos en rapport avec ce même contenu.

Tout ceci repose sur un partenariat tout récent signé avec IMDb, qui fournit les informations concernant les acteurs, le casting technique, les genres, dates de sortie, durée et autres notes données par les utilisateurs pour chaque film et série. Les utilisateurs TikTok peuvent aussi ajouter des films et séries dans l’onglet favoris de leur profil.

Pour taguer un film ou une série, rien de plus simple. Il suffit de tapoter sur l’option “ajouter un lien” juste avant de publier une vidéo. Si vous sélectionnez “film ou série TV”, vous pourrez chercher parmi les 12 millions de titres référencés sur IMDb et ajouter celui que vous cherchez.

Voilà qui devrait être utile pour les utilisateurs qui partagent souvent des posts autour du cinéma ou du petit-écran, ainsi que celles et ceux qui cherchent du contenu sur leurs œuvres préférées. Ainsi, si vous partagez un clip de The Menu, un mème de The White Lotus ou une explication de Glass Onion, vous n’aurez pas besoin de répondre à ceux qui demandent d’où ça vient dans les commentaires. Ils pourront simplement tapoter sur le tag pour avoir tous les détails.