IMDb permet aux acteurs de retirer certaines informations personnelles comme leur âge

IMDb permet (enfin) de dissimuler certaines données démographiques sur les pages de profil, un moyen de lutter contre la discrimination liée à l'âge.

IMDb vient d’annoncer que les professionnels du divertissement peuvent désormais choisir d’afficher ou non leur âge ainsi que d’autres informations démographiques sur leur profil. Le syndicat professionnel américain Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) demandait une telle possibilité depuis des années, y voyant là une mesure contre la discrimination liée à l’âge qui sévit à Hollywood.

Cette nouvelle politique permet ainsi à quiconque disposant d’une page sur IMDb de demander à afficher ou à dissimuler leur âge, date de naissance, nom de naissance, autres noms et autres informations démographiques sur leur profil. Bien que l’âge reste parfaitement visible sur des sites comme Wikipedia, le syndicat SAG-AFTRA estime que cela permettra de décourager la discrimination liée à l’âge.

Dans une lettre transmise à ses membres, la Présidente de la SAG-AFTRA, Fran Descher, déclarait avoir travaillé en étroite collaboration avec IMDb depuis plusieurs mois pour aboutir à ce changement. “Cela signifie que les professionnels peuvent désormais décider comment ils veulent se présenter à leurs fans et à celles et ceux qui prennent les décisions dans cette industrie”, écrit-elle. “Et cela facilitera la tâche aux directeurs de casting, producteurs et autres pour découvrir et embaucher des talents de tous les horizons pour leur projet.” De plus, Fran Drescher précisait que cette nouveauté concerne le comptes payants comme gratuits.

Un moyen de lutter contre la discrimination liée à l’âge

IMDb, qui appartient à Amazon, a passé des années à résister à cette modification. En 2016, la Californie signait une loi interdisant aux sites de publier l’âge et la date de naissance des acteurs. C’était une loi populaire chez les acteurs, plus de 2 300 personnes avaient alors demandé à IMDb de supprimer leur âge durant les trois mois qui ont suivi la signature. Mias IMDb a refusé de le faire, déposé un dossier en justice basé sur le Premier Amendement et a vu sa demande aboutir. La SAG-AFTRA et l’État de Californie avait fait appel, mais la cour d’appel a maintenu la décision. Outre ce rapprochement avec IMDb, nul ne sait vraiment quels facteurs ont conduit à ce revirement.

Bien que la discrimination liée à l’âge ne soit pas limitée à une seule industrie, Hollywood en est le parfait exemple, plus particulièrement envers les femmes. Dame Hellen Mirren n’a pas mâché ses mots sur le sujet, décrivant cette pratique comme “vraiment monstrueuse” dans une interview en 2015. “Nous avons tous vu James Bond devenir de plus en plus vieux et ses petites amies de plus en plus jeunes. C’est tellement pénible.”