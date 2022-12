TikTok affirme avoir amélioré sa détection des contenus “borderline”

TikTok renforce ses systèmes de détection de contenus "matures", sans pour autant préciser leur niveau de précision et d'efficacité.

Ces derniers mois, TikTok a notamment travaillé sur de nouvelles méthodes pour restreindre l’accès à certains types de contenu selon l’âge, ceci dans le cadre d’une plus vaste initiative visant à améliorer la sécurité des plus jeunes utilisateurs sur la plateforme. L’application avait notamment dévoilé il y a quelques mois un nouveau système d’évaluation et de classification du contenu, les Content Levels, pour l’aider à mieux identifier les contenus plus “matures”.

Aujourd’hui, l’entreprise déploie une autre mise à jour allant dans ce sens. Dans un post de blog, la société explique qu’elle lance une nouvelle version de son borderline suggestive model qu’elle utilise pour identifier automatiquement “les contenus sexuellement explicites, suggestifs ou borderline”. Selon un porte-parole de TikTok, ce nouveau modèle est plus efficace dans la détection de ces “contenus borderline”, les vidéos qui n’enfreignent pas explicitement les règles de l’app, mais qui ne seraient pas adaptées aux plus jeunes utilisateurs.

sans pour autant préciser leur niveau de précision et d’efficacité

TikTok n’est pas la seule plateforme à filtrer ainsi ce genre de contenu dans ses recommandations. Instagram a depuis longtemps tenté d’écarter le contenu borderline, mais ce même contenu avec des thèmes plus “matures”, sans pour autant contenir de nudité explicite, par exemple, a toujours été plus difficile à détecter avec efficacité par les systèmes automatisés. TikTok n’a donné aucune indication quant à la précision de son nouveau système, se contentant de préciser que, dans les trente derniers jours, l’entreprise a “empêché des comptes d’adolescents à regarder plus de 1 million de vidéo sexuellement suggestives”.

L’application déploie aussi une fonctionnalité permettant aux créateurs de restreindre leurs vidéos aux seuls utilisateurs adultes. Cette option était déjà disponible pour les vidéos en direct, elle est désormais aussi accessible pour les clips.