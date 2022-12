TikTok sera banni sur la plupart des appareils du gouvernement américain

TikTok désormais interdit dans la majorité des appareils du gouvernement américain. Le No TikTok on Government Devices Act a été voté parmi de nombreuses autres mesures autour de la tech.

TikTok est interdit sur la majorité des appareils utilisés par le gouvernement fédéral américain après la signature d’une proposition de loi à 1 700 milliards de dollars. Les officiels ont casé le No TikTok on Government Devices Act, approuvé à l’unanimité par le Sénat il y a quelques jours, dans un gigantesque texte de 4 155 pages, dont l’autorisation a été accélérée pour éviter une fermeture partielle du gouvernement. Celle-ci viendra financer le gouvernement jusqu’en septembre.

Après plusieurs jours entre le Sénat et la Chambre des Représentants, le Président Joe Biden transformait cette proposition de loi en loi. L’administration Biden doit donc établir des règles pour retirer TikTok des appareils gouvernementaux d’ici à la mi-février. La proposition de loi faisait certaines exceptions, mais la Chambre des Représentants a banni TikTok séparément sur ses propres appareils.

Il y a quelques jours, le directeur du FBI, Chris Wray, avertissait que la Chine pouvait utiliser l’app – qui appartient au géant chinois ByteDance – pour collecter des données sur ses utilisateurs. Certaines tentatives ont été faites, y compris ces dernières semaines, pour bannir totalement TikTok aux États-Unis. Plusieurs États l’ont déjà fait, y compris la Géorgie, le Dakota du Sud, le Maryland et le Texas. L’Indiana, quant à lui, attaquait TikTok en justice.

TikTok a tenté d’apaiser les craintes des régulateurs américains. Depuis juin, elle a redirigé tout le trafic du pays vers des serveurs Oracle installés dans le pays. TikTok et ByteDance ont aussi affirmé qu’ils allaient effacer toutes les données des utilisateurs américains sur les propres serveurs aux États-Unis et à Singapour. En août, Oracle avait lancé une enquête sur les algorithmes de TikTok et ses systèmes de modération de contenu.

Alors que le Congrès votait la proposition de loi, nous apprenions que ByteDance avait licencié quatre employés (deux aux États-Unis, deux en Chine) qui avaient accédé aux données TikTok de journalistes américains. Ceux-ci essayaient apparemment d’obtenir les identités de leurs sources.

Le No TikTok on Government Devices Act a été voté parmi de nombreuses autres mesures autour de la tech

Cette proposition de loi inclut d’autres dispositions en rapport avec la tech, y compris l’augmentation des financements pour l’antitrust au niveau fédéral. Est aussi inclus le Computers for Veterans and Students Act, qui impose au gouvernement de fournir certains ordinateurs en surplus à des organisations à but non lucratif. Les machines seront réparées et/ou reconditionnées puis distribuées aux écoles, étudiants scolarisés à la maison, vétérans, personnes âgées et autres dans le besoin.

Il y a aussi une autre enveloppe de 1,8 milliard de dollars pour implémenter le CHIPS and Science Act, qui vise à booster la production nationale de semiconducteurs. Cette loi réserve aussi 25,4 milliards de dollars à la NASA. La National Science Foundation obtient quant à elle 9,9 milliards de dollars, le National Institute of Standards and Technology et la National Oceanic and Atmospheric Administration recevront quant à eux 1,6 milliard et 761 millions de dollars respectivement.