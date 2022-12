ByteDance licencie quatre employés qui ont accédé aux données personnelles TikTok de journalistes américains. La situation est de plus en plus difficile à tenir pour TikTok.

ByteDance annonce avoir renvoyé quatre employés qui avaient accédé aux données TikTok de plusieurs utilisateurs sur le territoire américain, y compris des journalistes. Selon The New York Times, une enquête menée par une société externe a découvert que ces employés tentaient de localiser les sources de certains journalistes. Deux de ces employés résidant aux États-Unis, deux en Chine, pays dans lequel est basé ByteDance.

ByteDance licencie quatre employés qui ont accédé aux données personnelles TikTok de journalistes américains

L’entreprise a déterminé que les membres d’une équipe responsable de suivre les actions des employés ont accédé aux adresses IP et à d’autres données liées aux comptes TikTok d’un journaliste de BuzzFeed News et Christina Criddle du Financial Times. Les employés auraient aussi accédé aux données de plusieurs personnes ayant des liens avec les journalistes. Forbes affirment que ByteDance a suivi trois reporters ayant travaillé par le passé pour BuzzFeed News. Ces trois journaux ont publié des articles sur TikTok, et notamment sur ses liens avec le gouvernement chinois.

“La mauvaise conduite de ces individus, qui ne sont plus employés chez ByteDance, était un abus de leur autorité pour obtenir l’accès aux données utilisateur. Ce mauvais comportement est inacceptable et en désaccord avec nos efforts chez TikTok pour gagner la confiance de nos utilisateurs”, déclarait ByteDance dans un communiqué à Variety. “Nous prenons la sécurité des données très au sérieux et nous continuerons de renforcer encore nos protocoles d’accès, lesquels ont déjà été considérablement améliorés depuis cet incident.”

La situation est de plus en plus difficile à tenir pour TikTok

“Peu importe la raison ou les conséquences, cette enquête enfreignait sérieusement le Code de Conduite de l’entreprise et est totalement condamnée par l’entreprise”, déclarait Rubo Liang, le PDG, dans un mémo aux employés. “Nous ne pouvons prendre le moindre risque d’intégrité qui endommagerait la confiance de nos utilisateurs, de nos employés et de nos actionnaires. Nous devons réfléchir très soigneusement aux choix que nous faisons et être sûrs qu’ils représentent les principes que nous défendons en tant qu’entreprise.”