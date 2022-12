TikTok teste les vidéos à l'horizontale en plein écran pour concurrencer encore davantage YouTube.

L’année dernière, TikTok annonçait avoir atteint le milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier. Autrement dit, peu importe la recette utilisée, cela fonctionne. Mais ceci ne saurait empêcher la société appartenant à ByteDance de tester et d’introduire de nouvelles fonctionnalités, y compris des fonctions qui placeraient la plateforme en concurrence directe avec YouTube. La preuve par l’exemple, aujourd’hui, certains utilisateurs triés sur le volet ont accès à un mode de lecture à l’horizontale en plein écran pour les vidéos qu’ils regardent sur leur téléphone.

L’entreprise a confirmé à TechCrunch que les utilisateurs sélectionnés pour ce test verront un bouton sur les vidéos carrées ou rectangulaires de leur fil. S’ils tapotent sur ce bouton, la vidéo sera étendue horizontalement pour occuper tout l’écran. TikTok est connu pour ses vidéos courtes verticales et les créateurs doivent toujours faire apparaître un message “faites pivoter votre téléphone” au début de leurs créations s’ils ont filmé en paysage. Si la société venait à lancer cette fonctionnalité, ils n’auraient plus à le faire et les autres créateurs pourraient être plus intéressés par le fait de proposer des vidéos en mode paysage. Il faudra attendre les retours des testeurs avant cela, bien évidemment.

pour concurrencer encore davantage YouTube

Ceci n’est que le dernier exemple en date des efforts initiés par l’entreprise pour toucher un public plus large encore, en l’occurrence un public qui préfèrerait le format de YouTube. Il y a quelques mois, TikTik avait étendu la durée maximale des vidéos, les faisant passer de 3 à 10 minutes. Ceci étant dit, TikTok n’a plus grand-chose à envier à Google. D’après un précédent rapport de TechCrunch, les enfants et adolescents passeraient davantage de temps sur TikTok que YouTube depuis le milieu de l’année 2020.