Ne tombez pas dans ce piège très populaire sur TikTok, vous allez télécharger un malware très dangereux.

TikTok véhicule de nombreuses tendances, plus ou moins éphémères, plus ou moins dangereuses aussi. Pour vous, votre appareil ou vos données. Ces derniers temps, on peut voir des utilisateurs qui semblent nus derrière un filtre dissimulant “le plus intéressant”, si l’on peut dire. Les plus curieux voudraient bien pouvoir retirer ce filtre et voir le corps nu qui se cache derrière. Pour ce faire, ils téléchargent un logiciel tiers.

Sachez qu’il n’y a aucun moyen d’annuler un filtre sur une vidéo téléchargée de TikTok. Tenter de le faire est un bon moyen d’être victime de quelque chose. Des hackers surfent sur cette tendance pour distribuer une app malveillante baptisée “TikTok unfilter” qui, selon eux, révèlent les corps nus de ces créateurs. En réalité, elle ne fait qu’infecter votre appareil avec un malware.

Les arnaqueurs font la promotion de cette app sur des vidéos TikTok liées à un serveur Discord répondant au nom de “Space unfilter”. Le serveur vous envoie alors sur une page de téléchargement GitHub. Une page qui semble tout à fait légitime, mais qui n’est qu’un clone du site GitHub officiel, réalisé pour faire installer le malware “WASP Stealer”.

WASP Stealer est particulièrement dangereux. Une fois installé sur votre appareil, il peut copier vos informations bancaires depuis les navigateurs, récupérer vos identifiants Discord et même voler des crypto-monnaies et autres fichiers stockés en local. Bleeping Computer explique dans les moindres détails son fonctionnement.

Selon un rapport de la société spécialisée en cybersécurité Checkmarx, TikTok a banni au moins deux profils faisant la publicité du serveur Discord Space Unfiltered, mais ceux-ci avaient déjà accumulé plus d’un million de vues. Le serveur Discord comptait même plus de 32 000 utilisateurs à un moment, et le repository TikTok Unfilter comptait même parmi les projets les plus populaires de GitHub. Le serveur a aussi fermé, mais il est très probable que les hackers aient simplement bâti une nouvelle communauté ailleurs.

Malgré la menace de ce malware envers les utilisateurs TikTok, tout ceci est facilement évitable : ne cliquez pas sur les liens des créateurs promettant de faire apparaître les corps nus derrière les filtres. TikTok n’a sur sa plateforme qu’une seule version d’une vidéo, si un filtre est appliqué, il ne peut être supprimé. Il n’y a aucune donnée qu’une app ne puisse faire réapparaître, même si la personne était bel et bien nue lorsqu’elle l’a filmée. Ce serait d’ailleurs un véritable cauchemar juridique pour TikTok si une telle chose était possible.

Ceci étant dit, si vous avez déjà téléchargé une telle app, vous avez probablement téléchargé le malware. Utilisez une app anti-malware sûre pour supprimer les fichiers, changez vos mots de passe partout et suivez de près votre profil Discord et vos comptes bancaires, notamment, à la recherche d’une éventuelle activité suspecte.