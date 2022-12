YouTube a connu quelques turbulences sur l’app iOS

L'app mobile Youtube victime de plantages à répétition sur iOS, une situation rapidement rentrée dans l'ordre.

Avec des smartphones omniprésents dans nos vies quotidiennes, le moindre problème sur les réseaux ou les serveurs peut être très, très gênants. Et si, en plus, les soucis concernent une app ou un service extrêmement populaire, la grogne monte rapidement, parfois des quatre coins du monde. Pendant quelques heures, c’est YouTube qui a fait des siennes, sur les appareils iOS plus particulièrement.

La firme de Mountain View a travaillé activement à la correction d’un bug dans son app mobile YouTube faisant planter celle-ci à répétition pour certains utilisateurs. “Bonjour, nous sommes au courant que nombre de celles et ceux qui utilisent l’app YouTube sur des appareils iOS peuvent rencontrer des crash”, écrivait Google dans un tweet repéré par The Verge.

“Nous sommes tellement désolés à propos de tout cela et nous avons commencé à travailler sur un correctif ! Des nouvelles bientôt.” À l’heure d’écrire ces lignes, l’incident est clos, mais le géant américain n’a pas précisé les causes de ces plantages à répétition pour les utilisateurs de l’app iOS.

N’ayant pas duré très longtemps, il était aussi difficile d’évaluer la portée des problèmes. Si vous avez vous-même un appareil iOS et que vous utilisez régulièrement iOS, peut-être avez-vous rencontré des soucis. Ou peut-être pas. En effet, certaines vidéos semblaient pouvoir être lues sans le moindre souci tandis que d’autres faisaient planter toute l’application.

Dans tous les cas, l’incident a été résolu par les équipes de Google vers minuit, heure française. Espérons que cela ne se reproduira pas.

hi, we're aware that many of you using the YouTube app on iOS devices may be experiencing crashes

we're so sorry about this & have begun working on a fix! updates soon🔍

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 30, 2022