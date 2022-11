Tumblr met à jour ses règles concernant la nudité

Tumblr a décidé d'autoriser de nouveau la nudité sur sa plateforme. Ceci étant dit, tout n'est pour autant pas possible.

Après des années à perdre des utilisateurs, le site de blogage Tumblr a annoncé cette semaine qu’il levait le bannissement de la nudité mis en place en 2018. Vous allez de nouveau pouvoir publier des photos d’hommes et femmes nus sur la plateforme.

Dans un post révélant ses nouvelles règles à la communauté, Tumblr explique que les utilisateurs peuvent partager du contenu contenant “de la nudité, des sujets matures ou des thèmes sexuels” sur le site, mais rien qui “montre des actes sexuels de manière explicite”. Si l’idée de publier des nudes peut vous faire retourner sur Tumblr, voici ce que vous devez savoir avant de vous y remettre, sans violer les nouvelles règles en question.

Les nudes et le contenu sexuel sont autorisés, mais correctement étiquetés

En septembre, Tumblr annonçait l’introduction d'”étiquettes de communauté” sur son site, permettant aux utilisateurs d’ajuster leur fil à leur “niveau de confort préféré” en définissant le type de contenu qu’ils veulent voir. Cette semaine, l’entreprise expliquait qu’elle attend des utilisateurs qui publient quoi que ce soit avec de la nudité ou du contenu sexuel de l’identifier explicitement pour que celles et ceux qui ne veulent pas le voir puissent l’exclure.

Cela signifie qu’il faut s’assurer que les tags “mature” ou “thème sexuel” soient présents. Mais avant cela, il faut être certain que les images ne vont pas trop loin, parce que Tumblr ne veut pas être une plateforme du grand n’importe quoi.

Les limites à l’ouverture de Tumblr

Avant le grand bannissement du porno de 2018, les règles étaient simples sur Tumblr. “Faites ce que vous voulez”, ou à peu près, s’il fallait résumer. Les nouvelles règles ne sont pas synonymes d’un retour à cette époque. Tumblr apporte cette fois davantage de nuances. “La nudité et les autres genres de contenu pour adulte sont généralement bienvenus”, mais les “représentations visuelles d’actes explicitement sexuels” ne le sont pas.

Comment Tumblr va-t-il déterminer quel contenu va trop loin ? Nul ne le sait, mais l’entreprise précise que c’est elle qui aura toujours le dernier mot. “Cette liste n’est pas exhaustive et l’interprétation finale reste la nôtre”, selon la définition de “contenu mature” de Tumblr.

Tumblr n’autorisera cependant pas le contenu “de haine, spam, violence ou quoi que ce soit d’illégal”.

Tumblr et les travailleurs du sexe numérique

Ces nouvelles règles expliquent aussi que Tumblr fermera les comptes qui publient des liens ou des publicités vers des réseaux affiliés pour adultes ou qui publient des liens, du texte ou des images faisant la promotion de services érotiques ou d’escort.

Alors, si vous pensiez profiter de Tumblr pour promouvoir votre compte OnlyFans, ce n’est pas le bon plan.

Est-ce le retour de Tumblr ?

Après l’interdiction de la nudité en 2018, Tumblr avait perdu environ un tiers de ses utilisateurs, mais en 2022, la plateforme est loin d’être une ville fantôme. Environ 135 millions d’utilisateurs y passent chaque mois, et plus important, Tumblr peut se targuer d’avoir les “bons” utilisateurs : environ 48 % des utilisateurs ont moins de 25 ans. En comparaison, près de 40 % des utilisateurs de Facebook ont plus de 65 ans. Avoir de jeunes utilisateurs signifie davantage de vie sur la plateforme.

Avec cette base d’utilisateurs et des fonctionnalités comme l’anonymat, la faible publicité, l’absence de limitation de caractères et, une fois encore, la nudité, Tumblr pourrait faire son grand retour. Mieux encore : la plateforme n’a pas l’intention de faire payer quoi que ce soit chaque mois pour une quelconque certification.