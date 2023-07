Tumblr construit un fil inspiré de TikTok pour tenter d'attirer de nouveaux utilisateurs. Un profond redesign qui vise à insuffler un second souffle à la plateforme.

Tumblr est la dernière plateforme en date à copier TikTok. L’entreprise prévoit une énorme refonte pour apporter des recommandations algorithmiques dans les fils des utilisateurs, selon un mémo publié sur le blog Tumblr Staff. Les raisons sont évoquées sans détour : “Le problème sous-jacent est que Tumblr n’est pas facile à utiliser”, écrit l’entreprise. “Être une marque vieille de 15 ans est difficile parce que nous portons les impressions préconçues de Tumblr.”

Si Tumblr ne fournit pas les détails précis des nouveautés, elle laisse entrevoir certains indices importants. L’entreprise explique que l’un des principaux objectifs sera de “délivrer du contenu intéressant chaque fois que l’app est ouverte” et qualifie son fil actuel “abonnement” de “dépassé”. Pour résoudre ce problème, la plateforme appartenant à Automattic explique travailler à “améliorer les capacités de classement algorithmique sur tous les flux” et “rendre plus facile aux utilisateurs la compréhension de l’emplacement des communautés de Tumblr.” La société précise aussi que l’implémentation de fonctionnalités davantage tournées vers les créateurs, y compris des améliorations dans les réponses et les reblogs, permettra d’attirer de nouveaux utilisateurs.

“Être un nouveau créateur sur Tumblr peut être intimidant, avec une grande probabilité d’abandonner ou d’être déçu en partageant ses créations sans recevoir d’engagement ou de retours”, écrit l’entreprise. “Le manque de retours provient de la vieille décision de ne montrer le contenu des blogs suivis que sur le flux principal (“Abonnement”), perpétuant un cycle dans lequel les blogs populaires continuent de gagner de la visibilité aux dépens des nouveaux créateurs.”

Un profond redesign qui vise à insuffler un second souffle à la plateforme

Ces changements ressemblent beaucoup à TikTok ou même Instagram : les recommandations algorithmiques dans les flux principaux des utilisateurs, des fonctionnalités tournées vers les créateurs pour encourager le partage et des outils de commentaires et discussion plus fluides. Une stratégie qui pourrait sembler tout à fait normale en 2023, alors que les utilisateurs s’attendent à ce genre de choses sur une plateforme sociale. Mais quand on sait que l’interface principale de Tumblr n’a pas énormément changé depuis dix ans et demi d’existence, cela pourrait considérablement altérer la dynamique de la plateforme.

Ce redesign n’est pas la seule solution tentée par Automattic pour insuffler un nouveau souffle dans le service acquis en 2019. L’entreprise a aussi expérimenté les abonnements et autres fonctionnalités payantes, introduisant notamment Post+ en 2021, mais cela avait suscité une vive controverse de la part des utilisateurs de longue date. Plus récemment, l’entreprise commençait à vendre des coches “totalement inutiles” aux utilisateurs, juste après qu’Elon Musk avait lancé la nouvelle certification payante de Twitter.