L’avenir de Tumblr passe par WordPress et le fediverse

Tumblr franchit une étape clé vers la décentralisation en rejoignant l’écosystème WordPress.

Tl;dr Tumblr migre vers l’infrastructure WordPress pour faciliter son intégration au fediverse via ActivityPub.

Cette transition permettra aux utilisateurs de fédérer leurs blogs et d’interagir avec d’autres plateformes décentralisées comme Mastodon.

Automattic ne précise pas si Tumblr prendra en charge le protocole AT de Bluesky, se concentrant uniquement sur ActivityPub.

Une transition vers WordPress pour plus d’ouverture

Automattic, propriétaire de Tumblr, a confirmé que tous les utilisateurs pourront fédérer leur blog via ActivityPub une fois la migration terminée. Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’ouverture et d’intégration avec d’autres services du web social décentralisé, comme Mastodon et Threads. En s’appuyant sur WordPress, Tumblr bénéficiera également des plug-ins et thèmes personnalisés de l’écosystème open source.

Une migration massive aux multiples bénéfices

Le transfert des 500 millions de blogs vers WordPress vise à uniformiser les outils et fonctionnalités des deux plateformes. Tumblr pourra ainsi profiter des avancées technologiques de WordPress tout en conservant son interface familière. Automattic espère également améliorer les performances et la stabilité du service grâce à cette migration d’envergure, bien que la date de finalisation ne soit pas encore précisée.

Le fediverse au cœur du projet

L’un des objectifs majeurs de cette migration est l’intégration au fediverse, permettant aux utilisateurs de Tumblr d’interagir avec d’autres plateformes compatibles. L’entreprise a confirmé que le support des plug-ins ActivityPub de WordPress sera inclus. Ainsi, les publications Tumblr pourront être visibles et partagées sur des services comme Mastodon ou Flipboard, offrant une nouvelle dimension à l’expérience utilisateur.

Un avenir incertain pour Bluesky

Si Tumblr mise sur ActivityPub, l’intégration avec le protocole AT de Bluesky reste floue. Interrogée à ce sujet, Automattic n’a pas souhaité s’exprimer sur une éventuelle compatibilité. Cette décision pourrait limiter les interactions avec un autre acteur majeur du web social ouvert. Pour l’instant, l’accent est mis sur ActivityPub, signe que Tumblr s’engage pleinement dans la construction d’un internet plus ouvert et décentralisé.