Le cofondateur de WordPress poursuivi pour diffamation présumée et tentative d’extorsion

La plateforme d'hébergement web WP Engine a intenté une action en justice contre Matt Mullenweg, l'accusant de diffamation et d'extorsion en lien avec l'utilisation de la marque WordPress.

Tl;dr WP Engine poursuit le co-fondateur de WordPress, Matt Mullenweg, pour abus de pouvoir.

Le conflit porte sur l’utilisation de la marque WordPress par WP Engine.

WP Engine accuse Matt Mullenweg de diffamation et de violation de la loi sur la fraude informatique.

Une bataille judiciaire éclate dans le monde des hébergeurs web

WP Engine a engagé des poursuites judiciaires contre Matt Mullenweg, co-fondateur de WordPress, ainsi que contre sa société Automattic. Cette action en justice fait suite à un conflit public autour de l’utilisation de la marque WordPress par WP Engine.

Le contexte du conflit

Pour comprendre ce différend, un peu de contexte s’impose. WordPress est une plateforme utilisée par environ 40% des sites internet. Les utilisateurs peuvent créer un site web de A à Z avec WordPress, ou opter pour des solutions plus simples proposées par des fournisseurs tiers tels que WP Engine.

Des accusations mutuelles

Matt Mullenweg, qui dirige également un fournisseur appelé Automattic, a vivement critiqué WP Engine en septembre dernier, le qualifiant de « cancer pour WordPress« . Il a affirmé que le nom de ce fournisseur tiers induit en erreur les clients, leur faisant croire qu’il fait partie de WordPress. Il a également accusé WP Engine de désactiver certaines fonctionnalités pour faire des économies.

WP Engine a répondu en envoyant une lettre de mise en demeure à Matt Mullenweg, lui demandant de retirer ses commentaires, selon un rapport de TechCrunch. La société a également affirmé que son utilisation de la marque WordPress était légale. Elle a ensuite déclaré que Matt Mullenweg menaçait de prendre une « approche nucléaire dévastatrice » contre WP Engine à moins que celle-ci n’accepte de payer « un pourcentage significatif de ses revenus pour une licence de la marque WordPress. »

Un conflit qui s’intensifie

Suite à cela, la WordPress Foundation a modifié sa politique de marque et a accusé WP Engine de « n’avoir jamais fait de don » à la branche open-source de la fondation, malgré des milliards de revenus générés grâce à WordPress. Matt Mullenweg a également interdit à WP Engine d’accéder à certaines ressources, affectant ainsi plus de 200.000 sites web.

Au début du mois d’octobre, WP Engine a annoncé avoir développé sa propre solution permettant aux consommateurs d’accéder à tous les thèmes et plugins manquants. Cette annonce a été suivie par le dépôt de la plainte actuelle, accusant Matt Mullenweg d’exiger 8% du revenu mensuel de la société en guise de redevance. La plainte allègue également que Matt Mullenweg et Automattic se sont livrés à de la diffamation, à des violations de la loi sur la fraude informatique et à des fraudes fiscales.