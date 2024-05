Ce plugin permet d'envoyer votre site WordPress dans le Fediverse, pour retrouver les sensations du blog à l'ancienne ?

Les blogs ont quelque peu disparu du web. Ne vous méprenez pas : j’écris de manière professionnelle pour plusieurs sites, il y a les newsletters, mais rien de tout cela ne me procure les mêmes sentiments que les blogs des années 2000. Le plus approchant serait peut-être Mastodon. Se perdre dans Mastodon me rappelle ces blogs du collège/lycée d’une époque révolue.

Ce plugin permet d’envoyer votre site WordPress dans le Fediverse

Il s’avère qu’il est possible de combiner cette passion pour le blogging old-school avec l’amour de Mastodon. Il existe un plugin que vous pouvez installer sur n’importe quel site WordPress pour que celui-ci fasse partie du Fediverse, le réseau des réseaux sociaux dont Mastodon fait partie, tout comme Threads, de Meta, d’ailleurs. Les utilisateurs de ces réseaux peuvent suivre votre blog et voir toutes vos publications, directement dans leur fil.

Pour démarrer, il suffit d’installer le plugin ActivityPub pour WordPress. Vous pouvez procéder en allant dans la section Plugins du tableau de bord de votre site WordPress et en recherchant par nom. Installez et activez ce dernier et le tour est joué : votre site existe désormais dans le Fediverse.

Chaque utilisateur de votre site WordPress peut désormais être suivi par les utilisateurs de Mastodon et des autres réseaux sociaux conçus sur le protocole ActivityPub (baptisé collectivement “Le Fediverse”). Facile de vérifier : cherchez et suivez votre blog depuis Mastodon.

Pour retrouver les sensations du blog à l’ancienne

Vous pouvez aussi en profiter pour vous suivre vous-même, pour voir à quoi cela ressemble. Tous les posts sont accessibles directement dans la timeline Mastodon, permettant aux gens de suivre votre blog sans quitter Mastodon. Mais le plus cool, à mon sens, c’est que les réponses que les gens envoient sur vos posts s’affichent comme autant de commentaires sur votre site.

Vous pouvez répondre à ces commentaires directement dans WordPress, si vous le voulez, et l’utilisateur recevra la réponse comme il reçoit n’importe quelle autre réponse. Cela vous permet de continuer de bloguer, à l’ancienne, en permettant à tout le monde d’utiliser les outils de leur choix.

Et vous pouvez aller plus loin encore. Si vous voulez suivre à votre tour des gens, vous pouvez utiliser le plugin Friends, qui fait de votre site WordPress un réseau social ActivityPub complet. Vous pouvez même configurer le plugin pour qu’il fonctionne avec les apps Mastodon, y compris Mona, le meilleur client pour Mastodon.

Mais cela, finalement, ne sera utile qu’aux gros utilisateurs. Pour la plupart des gens, c’est un moyen simple de donner aux lecteurs potentiels une autre méthode de vous lire et d’interagir avec vos posts. Configurer cela signifie aussi que les utilisateurs de Threads pourront suivre votre blog, sans que vous, vous utilisiez Threads. D’autres services, comme Tumblr, travaillent aussi à s’intégrer à ActivityPub. Un tel écosystème pourrait ressusciter l’esprit du blogging, je l’espère en tout cas.