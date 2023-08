Web Roulette!, un navigateur addictif pour votre iPhone. Pour (re)découvrir la navigation sur le web.

Régulièrement, un app iPhone vient nous rappeler cette où les apps étaient conçues pour le fun – et pas pour drainer votre porte-monnaie avec moult micro-transactions. Web Roulette! est l’une d’entre elles. C’est un navigateur web sans onglet, sans bouton Avancer ou Reculer et sans barre d’adresse. Et c’est extrêmement addictif.

Web Roulette!, un navigateur addictif pour votre iPhone

Mais comment un navigateur web peut-il être addictif ? Si vous avez l’habitude de balayer sur Tinder ou de passer d’une vidéo à une autre sur TikTok ou les Reels, Web Roulette! combine les meilleurs éléments de ces apps et les intègre aux sites que vous visitez. Vous pourriez ainsi naviguer sur le web bien plus que vous ne le feriez avec un navigateur comme Safari ou Chrome.

Une fois Web Roulette! installé, prenez le temps d’ajouter vos favoris. Commencez en tapotant sur le bouton menu dans le coin supérieur gauche, faites défiler la liste des sites et ajoutez ceux que vous aimez le plus. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Ajouter un site pour ajouter manuellement un site.

Une fois votre sélection terminée, tapotez sur Allons-y! dans le coin supérieur droit et commencez à balayer. Vous passerez d’un site à l’autre très facilement et découvrirez tout un tas de choses intéressantes.

Pour (re)découvrir la navigation sur le web

Lorsque vous avez trouvé du contenu qui vous intéresse, vous pouvez le définir en marque-page en tapotant l’icône en forme coeur dans le coin supérieur droit. Il y a un bouton partage au même endroit si vous voulez envoyer ce que vous avez découvert à qui que ce soit ou le publier sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les posts que vous avez mis en marque-page en tapotant sur l’icône avec les trois lignes dans le coin supérieur gauche puis dans Favoris.

La meilleure fonctionnalité de Web Roulette! consiste à secouer votre iPhone. Une animation de roulette apparaît et un site aléatoire s’affiche (un site qui n’est pas dans votre liste). C’est très similaire à feu StumbleUpon, très populaire à son époque.

Ces fonctionnalités mises à part, Web Roulette! manque de tout ce qui compose nos navigateurs modernes : pas d’extensions, pas de mode lecture, pas de navigation privée, etc. Mais Web Roulette! est à essayer, définitivement.