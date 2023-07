Valve ne publiera pas les jeux avec du contenu IA enfreignant le droit d'auteur. Le géant américain veut prendre les devants face à l'IA générative.

Il y a quelques jours, des témoignages ont commencé à faire surface sur le web, Valve refuserait de publier des jeux vidéo ayant du contenu généré par l’intelligence artificielle. Ce week-end, l’entreprise américaine a décidé de commenter le sujet. Dans un communiqué partagé avec IGN, la porte-parole Kaci Aitchison Boyle déclarait que l’entreprise n’a aucune volonté de “décourager l’utilisation de [l’IA] sur Steam”. Elle attribuait la confusion au fait que Valve “travaille à gérer” la technologie dans son processus d’analyse des jeux, et qu’il s’agit d’une “réflexion” de la loi actuelle sur le droit d’auteur.

“Notre priorité, comme toujours, est d’aider à publier autant de jeux que possible face à tout ce que nous recevons”, déclarait Kaci Aitchison Boyle. “Nous accueillons et encourageons l’innovation et la technologie d’IA permet de créer de nouvelles et excitantes expériences pour le jeu vidéo. Bien que les développeurs puissent utiliser ces technologies d’IA dans leurs travaux avec les licences commerciales appropriées, ils ne peuvent enfreindre les droits d’auteur existants.”

Le géant américain veut prendre les devants face à l’IA générative

Kaci Aitchison Boyle ajoutait par ailleurs que Valve a reversé les crédits de soumission à celles et ceux qui sont allés à l’encontre des règles actuelles de l’entreprise quant à l’utilisation de contenu généré par l’IA pour leurs jeux. Il n’est pas surprenant que Valve tente de prendre les devants face à ce qui devient rapidement l’un des soucis les plus épineux de la tech. Nous avons déjà vu l’IA générative créer de vrais problèmes dans l’industrie musicale. En avril, par exemple, des services de streaming comme Spotify et YouTube ont passé presque une semaine à répondre à une revendication de droit d’auteur de la part de Universal Music Group après que quelqu’un a publié sur leurs plateformes une chanson de Drake virale générée par IA.