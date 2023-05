Valve améliore grandement la recherche de jeux sur Steam en augmentant le champ d'application des termes saisis.

Depuis tout récemment, il est plus facile de trouver du contenu sur Steam. En effet, lorsque vous saisissez quelque chose dans le champ de recherche principal sur le web store Steam ou sur les apps mobiles, les suggestions, les développeurs, les éditeurs et les licences apparaissent désormais, si leurs noms correspondent, évidemment.

Par exemple, tapez “Sony” et vous verrez la page de l’éditeur PlayStation Studios parmi les nombreuses suggestions. Ajoutez “free” et les résultats rapides pourront inclure des jeux free-to-play ainsi que la page de l’éditeur Freedom Games. Si vous voulez voir tous les jeux Final Fantasy ou Star Wars sur Steam, vous devriez pouvoir le faire plus facilement via le panneau de recherche et la page dédiée à ces licences.

Valve a déployé une autre mise à jour fort utile en ce qui concerne la recherche. Celle-ci devient plus tolérante envers les fautes de frappe. Cela devrait être très pratique si vous cherchez un jeu, mais que vous n’arrivez pas à vous souvenir de son orthographe exacte ou si vous faites simplement une faute de frappe. Steam saura ce que vous recherchez si vous saisissez “Call of Doo”, par exemple. Bien que ces fonctionnalités n’aient rien de révolutionnaires, elles restent très bienvenues et elles devraient permettre à Valve de vider vos porte-monnaie pendant les soldes d’été, par exemple.

Sony et Microsoft ont de leur côté proposé des mises à jour de leurs stores récemment. L’app PC Xbox permet par exemple depuis peu de rechercher des jeux en se basant sur leurs fonctionnalités d’accessibilité et leur durée de vie estimée. Le mois dernier, Sony ajoutait les tags d’accessibilité aux jeux PS4 et PS5 sur le PlayStation Store.