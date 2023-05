L'app Xbox pour PC permet désormais de trouver des jeux selon leurs fonctions d'accessibilité et durée. Une mise à jour bienvenue qui la remet à niveau avec celle sur Xbox.

Microsoft a décidé de peaufiner sa fonctionnalité de recherche de jeux dans l’app Xbox pour PC. La version déployée cette semaine avec la mise à jour d’avril ajoute par ailleurs la possibilité de trier les jeux selon leurs fonctions d’accessibilité et de visualiser directement les durées estimées pour finir les jeux.

Le géant américain avait permis aux développeurs de renseigner les fonctionnalités d’accessibilité présentes dans leurs jeux via des tags à la fin de l’année 2021. Aujourd’hui, vous pouvez filtrer la liste Tous les jeux PC dans l’app Windows pour afficher les résultats avec des fonctions d’accessibilité spécifiques comme la caméra stable, les menus de jeu à l’orale ou des contrôles de volume personnalisés, entre autre. Cette mise à jour vient mettre à niveau l’app desktop par rapport à celle présente sur les Xbox, qui dispose déjà de ce filtrage par fonctions d’accessibilité.

Suite à l’intégration de HowLongToBeat l’année dernière, les collections de jeux affichent aussi désormais leur durée de complétion approximative. Les collections “Quick Games to Play” et “Longest Games” font par exemple leur apparition sur l’écran d’accueil de l’app PC. Par exemple, HowLongToBeat estime qu’il faut 24,5 heures pour finir l’histoire principale de Mass Effect 3, 11 heures supplémentaires pour compléter toutes les quêtes secondaires et 50 heures au total pour les puristes qui veulent absolument tout faire. Ainsi, si vous voulez éviter des jeux qui demandent trop ou, a contrario, trop peu d’investissement, naviguer dans ces collections pourrait être parfait pour trouver votre prochain jeu.

Le déploiement de cette nouvelle version est en cours. Comme à l’accoutumée, cela peut prendre un peu de temps avant que vous ne la voyiez arriver. Dans tous les cas, pas de panique et patience !