Sony dévoile une première bande-annonce de son film Gran Turismo

Maintenant que Super Mario Bros., Le film en a (presque) terminé de collecter des pièces, le moment est arrivé pour une autre adaptation d’un jeu vidéo sur grand écran. Le film Gran Turismo de Sony, qui va mettre en lumière le jeu de simulation de course, doit sortir dans les salles obscures le 11 août et pour patienter d’ici là, nous avons droit à une première bande-annonce.

À en juger par ces premières images, ne vous attendez pas à une adaptation de jeu vidéo standard. Le film ne semble pas adapter “l’histoire” de Gran Turismo, mais plutôt se dérouler dans un monde obsédé par la simulation de course automobile. Il y a un tournoi pour trouver le meilleur pilote virtuel et les vainqueurs gagnent le droit de s’affronter dans la vraie vie.

Plus étrange encore ? Tout ceci est basé sur une histoire vraie. En effet, le film suit le pilote professionnel Jann Mardenborough – incarné par Archie Madekwe – qui, adolescent, était un vrai accro à Gran Turismo. Et il a vraiment remporté des compétitions et est même parvenu à faire de ce talent une véritable carrière. David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou et Geri Halliwell sont présents au casting.

Voilà qui peut, en tous les cas, sembler être un bien étrange choix pour un scénario de film adapté de jeu vidéo, mais ce n’est pas non plus comme si la franchise Gran Turismo dans son ensemble avait un lore très fourni pour ce faire. Le film est réalisé par Neill Blomkamp, à qui l’on doit notamment District 9 et Elysium. Autrement dit, le résultat pourrait être très intéressant. Quoi qu’il en soit, le mois d’août arrivera bientôt, l’attente ne devrait pas être longue.

