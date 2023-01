Gran Turismo : un premier aperçu du film de Neill Blomkamp

Le film Gran Turismo se dévoile dans une première bande-annonce. Une aventure musclée avec un casting très intéressant.

La première bande-annonce du film Gran Turismo montre de bien belles voitures tout droit sorties de la licence de jeux vidéo dont il s’inspire, le tout sous l’objectif du réalisateur de District 9, Neill Blomkamp. C’est d’ailleurs lui qui a introduit la lecture de cette courte bande-annonce durant la présentation de Sony au CES 2023, où les cadres de l’entreprise ont rappelé leur volonté d’adapter davantage de licences de jeux au cinéma et à la télévision. Gran Turismo doit arriver dans les salles obscures le 11 août aux États-Unis.

Le film Gran Turismo se dévoile dans une première bande-annonce

Le film est apparemment basé sur une histoire vraie. On suit un joueur adolescent de Gran Turismo qui utilise ses talents pour devenir un vrai pilote de course. L’adolescent est incarné par Archie Madekwe (alias Simon dans Midsommar) et le film compte aussi au casting David Harbour (Stranger Things), Orlando Bloom et Geri Halliwell.

Une aventure musclée avec un casting très intéressant

Le film Gran Turismo a connu de grandes difficultés pendant son développement. Un peu comme la série de jeux vidéo, dont les opus ont la réputation d’être régulièrement reportés. Une version du film a même été complètement oubliée en 2018 après plus de cinq ans de développement et Neill Blomkamp est le deuxième réalisateur sur le projet Gran Turismo. Ceci étant dit, le projet du film actuel a évolué rapidement depuis son lancement en mai 2022, le tournage était terminé en décembre.

Gran Turismo n’est pas le seul projet de crossover jeu-film en travaux chez Sony. Il y a la série TV de HBO basée sur les jeux The Last of Us qui arrive le 15 janvier aux États-Unis, une série Twisted Metal qui débarquera bientôt sur Peacock et un film à venir dans l’univers de Ghost of Tsushima.