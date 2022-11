Gran Turismo : l’adaptation cinématographique débute son tournage

Le tournage du film Gran Turismo de Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions se déroule actuellement en Hongrie.

Les comédiens David Harbour, Archie Madekwe, Orlando Bloom et Darren Barnett sont déjà en plateau avec Daniel Puig, Josha Stradowski et Thomas Kretschman pour le tournage de Gran Turismo du réalisateur Neill Blomkamp. Ce dernier s’est d’ailleurs entouré des scénaristes Jason Hall (American Sniper, Paranoïa) et Zach Baylon (King Richard, Creed III, The Crow) pour raconter l’histoire de Jann Mardenborough, un britannique qui est devenu un véritable pilote de course professionnel après avoir remporté la compétition virtuelle GT Academy, sur le grand écran.

Filming is now underway on #GranTurismoMovie – based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. 🎬🏎 pic.twitter.com/gV13gEg2G5 — Sony Pictures (@SonyPictures) November 12, 2022

Djimon Hounsou et Geri Halliwell-Horner ont rejoint le casting de Gran Turismo

Le casting du film Gran Turismo, dont la sortie est prévue pour le 11 août 2023, sera égalent composé de Djimon Hounsou et Geri Halliwell-Horner qui jouent les parents de l’adolescent incarné par Archie Madekwe, tandis que Daniel Puig incarnera son frère. Josha Stradowski sera un pilote rival et Thomas Kretschmann interprétera son père. A noter qu’Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Production, ainsi que Doug Belgrad et Dana Brunetti assurent la production. Le créateur du jeu Kazunori Yamauchi et Jason Hall sont producteurs exécutifs.

Djimon Hounsou, acteur nommé à deux reprises aux Oscars, est récemment apparu dans A Quiet Place Part II. On le verra l’année prochaine dans Shazam : Fury of the Gods et a récemment terminé le tournage de Rebel Moon de Zack Snyder. Gran Turismo marque une très rare apparition au cinéma de Geri Halliwell-Horner, la chanteuse et compositrice anglaise qui s’est fait connaître dans les années 1990 sous le nom de Ginger Spice, membre du groupe de filles les Spice Girls (le groupe pop a vendu plus de 100 millions de disques et est devenu le groupe féminin le plus vendu de tous les temps).