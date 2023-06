McDonald's lance un jeu vidéo Grimace pour Game Boy Color. Un petit jeu sans prétention qui joue pleinement la carte de la nostalgie.

Si l’on vous demandait quelle entreprise pourrait lancer un jeu vidéo retro cette année, vous ne penseriez très probablement pas à McDonald’s. Pourtant, c’est bien le cas. Le géant du fast food a bel et bien lancé un jeu vidéo retro 2D dans le plus pur style Game Boy Color. Et ce, pour célébrer le 52ème anniversaire de Grimace.

L’entreprise a travaillé à Krool Toys pour développer ce jeu de plateforme que vous pouvez jouer sur un PC moderne ou sur un appareil mobile. Vous contrôlez Grimace sur un skateboard dans sa quête de ses amis perdus – et vous devez collecter suffisamment de milkshakes pour tous ses invités – avant que sa fête d’anniversaire ne commence.

Le jeu fonctionne très bien, de manière tout à fait fluide sur un ordinateur et il est même possible d’étendre l’écran si les graphismes flous ne vous dérangent pas, graphismes qui d’ailleurs ressemblent beaucoup à ce qui était proposé sur la vieille console de Nintendo. Ce jeu a par ailleurs très certainement été créé avec l’outil de glisser-déposer pour les consoles portables Nintendo baptisé GB Studio. Des développeurs comme Krool utilisent ce programme pour créer des jeux retro parce que tout faire de zéro demande souvent énormément de temps et de ressources. Et en bonus nostalgie, si l’on peut dire, même le site du jeu vous replonge dans cette ère magique et colorée des pages d’Angelfire, Lycos et Geocities.

McDonald’s n’a publié ce Grimace’s Birthday que comme étant un petit jeu à jouer sur PC et mobile, mais les gens ont rapidement partagé une copie que vous pouvez télécharger. Sans être une quelconque version officielle, cette dernière vous permet de profiter du jeu sur un émulateur Game Boy, si vous en avez un.