Helskate fait fusionner les jeux Tony Hawk et Hades. Du skateboard pour dézinguer des monstres, ça vous tente ?

Avec jeux comme Skate, Skate Story et OlliOlli World, nous sommes au beau milieu d’une véritable renaissance des jeux vidéo de skateboard. Helskate semble pourtant prendre une direction bien différente de nombre d’entre eux. Le titre utilise le skateboard comme base pour annihiler des monstres.

Dans ce projet de Phantom Coast, vous devrez vous frayer un chemin à travers le paysage infernal de Vertheim grâce à votre skateboard. Vous allez pouvoir préparer des combos et déverrouiller diverses capacités et augmentations au fur et à mesure de votre progression. Enfin, vous devrez affronter les Dieux du Skating. Vous devrez atteindre un certain score pour en vaincre un et en broyer un autre pour cibler ses points faibles.

Dans la mesure où il s’agit d’un roguelite, certains éléments de votre progression sont repris quand vous mourez, mais dans l’ensemble, vous recommencez. Vous pourrez mettre en place un build unique pour chaque run en combinant armes, équipement et bandes. Les améliorations des capacités permanentes, quant à elles, prennent la forme de tatouages, plutôt bien pensé.

Et au cas où vous vous inquièteriez que l’aspect skateboard ne soit que secondaire par rapport aux autres titres du genre, le fait que le designer Steve Swink supervise toute l’équipe de développement devrait vous apaiser. Steve Swink est un grand nom de l’industrie, avec une bonne expérience dans le domaine puisqu’il a notamment conçu un des niveaux de Tony Hawk’s Underground.

Quoi qu’il en soit, Helskate a fait une très bonne première impression. L’action semble bien nerveuse et les graphismes sont très fluides. Le jeu rappelle Hades ainsi que le fantastique Rollerdrome, lequel demandait aux joueurs de réaliser des figures de skate pour recharger leurs armes.

Il faudra malheureusement attendre quelque temps avant de pouvoir découvrir si Helskate fait au moins aussi bien que les autres jeux de skate. Sa date de sortie sur Steam est annoncée au début de l’année 2024. À suivre !

HELSKATE is a skateboarding action roguelite!

Grind, perform tricks, and chain combos to power up your attacks and slay the monsters of Vertheim. Combine unique weapons and gear, as you fight, die, and upgrade your abilities, to come back to this labyrinth over and over again! pic.twitter.com/7NWJWKQPuK

— Phantom Coast Games (@thephantomcoast) June 8, 2023