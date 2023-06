Jumplight Odyssey : une simulation d’aventure spatiale à la Space Battleship Yamato

Le studio indépendant australien League of Geeks rend hommage aux séries animées de science-fiction des années 1970 avec Jumplight Odyssey.

Aux commandes du SDF Catalina dans Jumplight Odyssey, les joueurs ont pour mission de se rendre vers la légendaire Forever Star. Durant cette aventure spatiale, ils devront visiter de nouveaux systèmes, recruter des membres d’équipage, observer les interactions sociales pour ne pas être au coeur d’une mutinerie, sauver des civils sur des amas d’étoiles, trouver des ressources et aménager l’intérieur du vaisseau avec différentes constructions tout en évitant les attaques des pirates de l’espace, les trous noirs et l’implacable poursuite de l’amiral Voltan et des bellicistes Zutopans.

Chaque interaction et décision joue un rôle dans le succès final de l’équipage, mais l’échec n’est pas forcément définitif. Conçu autour de plusieurs parcours avec son aspect rogue lite, Jumplight Odyssey encourage les capitaines en herbe à tirer les leçons des expériences précédentes.

Un trailer pour Jumplight Odyssey

Trent Kusters, cofondateur et directeur de League of Geeks, a déclaré :

Jumplight Odyssey marie l’esthétique des anime de science-fiction iconiques avec de la simulation de gestion de colonies et des touches de roguelite pour créer une charmante expérience très spéciale. Que vous soyez intéressé par le mélodrame de type space opera entre les membres de l’équipage, la gestion minutieuse des ressources, les systèmes de construction de la colonie ou “juste une tentative de plus”, Jumplight Odyssey a quelque chose à offrir à chacun, et nous sommes ravis de recruter des capitaines pour le SDF Catalina.

Jumplight Odyssey sortira dans le courant de l’année sur PC via Steam avec un accès anticipé. A noter que des versions PS5, Xbox Series X et Xbox Series S sont prévues pour plus tard.