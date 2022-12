Hades 2 se focalisera sur Melinoë, la soeur de Zagreus

Partez à la rencontre de la princesse des enfers dans Hades 2.

Suite directe du célèbre rogue-like et dungeon crawler, Hades 2 du studio américain Supergiant Games se déroule après les événements de l’histoire avec Zagreus (aucune connaissance préalable du jeu original n’est nécessaire, même si les références sont nombreuses) :

Dans la peau de Melinoë, l’immortelle princesse des Enfers, vous explorerez un monde mythique plus vaste et plus profond, en terrassant les forces du Titan avec toute la puissance de l’Olympe derrière vous, dans une histoire passionnante qui se déroule continuellement au fil de vos échecs et de vos réussites. De nouveaux lieux, des défis, des systèmes d’amélioration et des surprises vous attendent alors que vous vous enfoncez encore et encore dans le monde souterrain en constante évolution. Comme son frère Zagreus dans le jeu original, Melinoë n’est pas un personnage de notre propre invention, et est basée sur une ancienne divinité des Enfers qui serait liée à Hadès. Le peu de mythologie ancienne qui existe à son sujet était plus que suffisant pour nous donner envie d’explorer son histoire et son lien avec sa famille, et ce faisant, d’élargir notre vision des Enfers !