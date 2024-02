Une réplique du film Ready Player One prédit parfaitement Ready Player Two, 2 ans avant la sortie du livre

Dans son film Ready Player One, Spielberg a modifié l'avatar de Halliday, préparant ainsi par hasard le rebondissement autour du méchant dans la suite du livre. Que nous réserve donc ce retournement de situation ?

Le coup de maître de Spielberg

Il y a une certaine ironie dans le fait que l’adaptation cinématographique de “Ready Player One” de Steven Spielberg ait prédit l’intrigue de “Ready Player Two” d’Ernest Cline, publié deux ans plus tard. Le film de 2018, qui a réussi à se hisser dans le Top 10 de Netflix en 2024, a apporté des modifications majeures à l’œuvre de Cline, notamment une scène finale marquante et une conversation entre Wade et l’avatar OASIS de Halliday qui n’existait pas dans le livre. Pourtant, une phrase prononcée par Wade semble annoncer le rebondissement de “Ready Player Two”.

Des adaptations réussies mais complexes

Il a fallu sept ans pour adapter le livre “Ready Player One” d’Ernest Cline, sorti en 2011, en film. À cette époque, l’auteur travaillait déjà sur “Ready Player Two”, et le succès relatif du film laissait présager qu’une suite serait bientôt à l’affiche. Cependant, en 2024, aucune information n’a été communiquée sur la réalisation d’une suite du film “Ready Player One”. Steven Spielberg a pourtant intégré des éléments de “Ready Player Two” dans son film, bien avant la sortie du livre.

Du livre à l’écran : un défi

Dans le dernier acte du film “Ready Player One”, Wade se rend compte qu’il y a quelque chose d’étrange avec l’avatar de Halliday. Cette scène laisse entendre qu’il se passe quelque chose de magique avec cet avatar qui reste autonome même après la mort de son maître. Alors que “Ready Player Two” révèle que Halliday a secrètement inventé un casque spécial, l’ONI, capable de télécharger le cerveau et la conscience d’une personne dans un avatar. C’est précisément ce que Halliday a fait avec son propre cerveau, un rebondissement que le film de Spielberg a parfaitement préparé.