“Ready Player One” devient réalité dans le Métavers et sème la confusion

Un rêve de science-fiction devient réalité

Dans une nouvelle qui ressemble à un scénario de science-fiction, l’OASIS, l’univers virtuel du roman à succès Ready Player One, va bientôt prendre vie. Le livre, qui a été transformé en film par Steven Spielberg en 2018, raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Wade Watts vivant dans une Amérique dystopique en 2045. Dans ce futur sombre, l’humanité cherche à échapper à une planète appauvrie en ressources via une plateforme de réalité virtuelle appelée l’OASIS.

Une collaboration pour donner vie à l’OASIS

Futureverse, en collaboration avec Warner Bros. Discovery, prévoit de lancer une version de l’OASIS dans le métavers en 2024. Cette annonce a été faite par Readyverse Studios, co-fondé par Ernest Cline, l’auteur de Ready Player One, et le producteur Dan Farah. Cependant, le projet, décrit comme “une expérience multi-mondes, multi-IP, interopérable et ouverte du métavers“, a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

Des réactions partagées

Certains fans ont exprimé leurs craintes face à l’idée de faire de l’OASIS une réalité. Sur Twitter, l’utilisateur RJ Palmer a déclaré : “J’aimerais avoir un mot bien plus fort que ‘stupide’ pour ces gens-là.“. De son côté, Shoot the Sh*t a ajouté : “C’est comme faire Jurassic Park. Quelqu’un a clairement manqué la leçon dystopique…“. Cependant, d’autres sont moins inquiets, comme Erik Davis qui a déclaré : “Tant que je peux conduire la DeLorean de Retour vers le Futur, je suis partant.”

Des limites inévitables

Il est à noter que cette version réelle de l’OASIS ne pourra pas reproduire l’ensemble des possibilités offertes par le monde virtuel du roman. Les restrictions technologiques et de licence limiteront l’accès à l’univers de la pop culture présent dans l’OASIS original. Néanmoins, cette situation pourrait évoluer à l’avenir.