Une minisérie animée Overwatch arrive le 6 juillet

Blizzard a révélé plusieurs courts métrages animés dans l’univers d’Overwatch ces dernières années. Si ceux-ci sont sublimes et aident à poser le lore et le background des personnages, Blizzard n’avait, jusqu’à présent, jamais proposé une “vraie histoire”. Les développeurs se sont engagés à faire mieux sur ce point dans le jeu avec la sixième saison d‘Overwatch 2, laquelle démarrera en août. Mais avant cela, Blizzard lance une série d’animation.

Cette minisérie de trois épisodes est baptisée Genesis. Le titre et le trailer suggèrent que l’histoire sera centrée autour des premiers jours de la task force Overwatch, qui a été formée en pleine guerre mondiale contre les robots. Le clip montre quelques humains et robots vivant en harmonie avant une rebellion IA dirigée par Omnic Crisis. On peut y voir trois héros du jeu – Reinhardt, Torbjörn et Ana – ainsi que Mina Liao, chercheuse en IA et membre fondatrice de l’organisation Overwatch.

Le teaser, avec différents styles d’animation puisés des précédents courts métrages, suggère que cette minisérie aidera à lier tous ces contenus disparates autour de l’histoire d’Overwatch avant que les missions de l’histoire en coop n’arrivent dans Overwatch 2. Le premier épisode arrivera sur YouTube le 6 juillet prochain et il ne dure qu’un peu plus de cinq minutes.

Cela pourrait être très intéressant pour Blizzard

Les fans d’Overwatch réclament une série ou même un film basé sur la licence depuis des années. Cette minisérie pourrait répondre à leurs attentes, peut-être pas. Si elle s’avère être suffisamment populaire, Blizzard pourrait décider d’investir dans un projet de plus grande envergure qui pourrait mettre l’univers d’Overwatch au centre de la scène et lui permettre de toucher un tout nouveau public. Dans le même temps, le réalisateur du jeu Overwatch 2, Aaron Keller, explique que chaque mission histoire aura sa propre cinématique d’introduction et de conclusion pour aider, justement, à poser l’histoire.

Les personnages, très divers et tous charismatiques, ont joué un rôle important pour faire du jeu original un phénomène culturel lors de son lancement en 2016. Si Blizzard parvient à les mettre plus encore en lumière, cela pourrait aider les fans à pardonner au studio certaines erreurs commises dans Overwatch 2 récemment.