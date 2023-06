Blizzard annonce World of Warcraft Classic Hardcore. Votre personnage n'aura qu'une seule et unique vie.

Blizzard va introduire des serveurs hardcore à World of Warcraft Classic. Inspiré par l’add-on très populaire de la communauté “Death = Delete“, ce mode vient limiter les personnages que vous créez à une seule et unique vie. Si votre héros meurt, revenir sur le corps en tant que fantôme ne le ramènera pas à la vie et personne ne pourra le ressusciter avec une capacité de classe comme Esprit ancestral du chaman. Vous ne pouvez pas non plus utiliser de capacités comme le sort de Pierre d’âme du démoniste pour ramener votre personnage à la vie de votre propre chef. Et les paladins ne peuvent pas s’extirper des situations dangereuses comme ils l’entendent.

Votre personnage ne disparaîtra après sa mort. À la place, il continuera de vivre en tant que fantôme, pour vous permettre de rester en contact avec les amis que vous vous êtes faits pendant votre aventure. Et si vous voulez continuer de jouer votre personnage après sa mort, Blizzard offrira des transferts gratuits vers les serveurs non hardcore.

Et dans la mesure où il s’agit de World of Warcraft, vous devez bien imaginer que certains joueurs pourront tenter de pousser d’autres joueurs à tuer leur propre personnage. Pour cela, Blizzard explique que Classic Hardcore disposera de restrictions que l’on ne trouve pas dans les autres versions du jeu. Par exemple, vous ne pourrez pas attirer un monstre d’une autre zone pour essayer de terroriser les joueurs de niveau inférieur. Vous devrez aussi vous identifier clairement comme prêt au combat PvP avant de pouvoir attaquer un autre jouer. “Nous avons ajouté ce garde-fou pour éviter des situations dans lesquelles un joueur prendrait des actions agressives non intentionnelles à l’encontre d’un autre joueur qui est déclaré prêt pour le PvP et qui se retrouverait comme tel lui-même”, précise Blizzard.

En parlant de PvP, Classic Hardcore mettra moins l’accent sur le combat entre joueurs. Il n’est par exemple pas possible de faire la queue sur les champs de bataille, mais Blizzard introduit une nouvelle mécanique de duel qui permet aux joueurs de se défier dans des combats à mort. Vaincre ainsi un adversaire ajoutera un buff cosmétique permanent baptisé “String of Ears” sur votre personnage qui représentera le nombre de joueurs que vous avez tués de la sorte.

Les serveurs hardcore arriveront dans World of Warcraft Classic avant la fin de l’été. Les plus impatients, eux, pourront tester tout cela dès aujourd’hui.