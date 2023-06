Overwatch 2 : les missions histoire et un nouveau mode PvP arrivent le 10 août. Voilà qui devrait être très intéressant.

La saison 5 d’Overwatch 2 démarre demain, apportant avec elles de nombreuses nouveautés, mais nombre de joueurs attendent surtout la saison 6 qui, elle, débutera le 10 août prochain. Selon le studio, il s’agira de la plus grosse mise à jour du jeu à ce jour. Overwatch 2: Invasion proposera notamment des missions en co-opération.

Au lancement, il y aura trois missions que vous pourrez réaliser avec vos amis ou d’autres joueurs. Vous affronterez Null Sector, qui détruit des villes et enlèvent d’innocents Omnics. Null Sector a de nombreux adversaires à sa disposition. Il y aura une mission de coop séparée dans la saison 6, alors que Blizzard ouvrira de nouvelles zones de la map Kings Row qui ne sont pas accessibles dans les modes compétitifs. Vous “guiderez le robot TS-1 dans une mission pour sauver son ami Tracer et l’Omnic Underworld des forces de Null Sector”, selon un post sur le blog Xbox. Et cette fois, le robot a ses propres armes.

Blizzard révélait aussi quelques détails concernant Flashpoint, un nouveau mode de jeu en PvP. Au lancement, il y aura deux maps, les plus grandes du jeu à ce jeu. Flashpoint proposera plusieurs points de capture. L’objectif est d’en capturer trois avant l’ennemi. Une fois un point sécurisé, le prochain apparaît.

En plus de cela, le studio en dévoilait davantage au sujet de son mode Hero Mastery, un mode solo qui vous met au défi de réaliser certains objectifs avec des héros précis. Vous devrez avoir de bonnes connaissances en les armes et capacités des héros pour progresser. Vous pourrez aussi comparer vos aptitudes avec les autres joueurs sur un classement. Les défis Hero Mastery seront disponibles pour certains personnages dans Overwatch 2: Invasion, d’autres arriveront dans les futures saisons.

Voilà qui devrait être très intéressant

Il y aura aussi une nouvelle manière d’améliorer vos skills sans passer sur Aim Lab, avec un terrain d’entraînement. Ici, vous pourrez vous entraîner avec n’importe quel héros et personnaliser les paramètres.

Engin, Blizzard tentera d’attirer les abonnés Game Pass Ultimate vers Overwatch 2 avec un nouvel avantage. À partir du 10 août, les abonnés pourront débloquer instantanément les 5 plus récents héros (Sojourn, Junker Queen, Kiriko, Ramattra et Lifeweaver) ainsi que le prochain à arriver sans avoir à payer le battle pass premium, compléter des défis in-game ou payer pour les personnages dans le store du jeu. Ils auront aussi un skin légendaire et d’autres objets cosmétiques pour chaque de ces héros dans le cadre du New Heroes Start Pack.

En parlant du prochain héros, un support, nous avons droit à un très bref aperçu à la fin du trailer. Il a une cape et une grosse arme, mais il faudra attendre encore un peu avant d’en savoir davantage.

Le trailer de Overwatch 2: Invasion devrait aider à relancer le jeu après l’annonce décevante de Blizzard de revoir ses ambitions de PvE à la baisse. Il y aura un plus grand accent sur l’histoire et le lore à partir de maintenant. À suivre !