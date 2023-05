Overwatch 2 : les très attendues missions en coopération arrivent en août

Les missions histoire, et la coopération, arrivent en août dans Overwatch 2. La saison 5, qui démarre en juin, apportera aussi son lot de nouveautés.

Blizzard a révélé sa feuille de route concernant Overwatch 2 pour cette fin d’année 2023. Est notamment prévue l’introduction des premières missions histoire, durant la saison 6, laquelle devrait démarrer à la mi-août. Ces missions font partie d’un aspect très attendu du jeu, la coopération. Lorsque Blizzard avait lancé Overwatch 2 en octobre dernier, les aspects joueur contre environnement (PvE), pourtant montrés durant la BlizzCon en 2019, n’étaient pas du tout disponibles. L’équipe avait besoin de temps.

Aujourd’hui, il semble que le studio soit presque prêt à ajouter cette composante à un jeu qui fait ses preuves depuis deux ans. S’il y a bien eu quelques expériences PvE dans Overwatch 2, celles-ci étaient limitées à des événements limités dans le temps. Cet aspect devrait donc être plus important dans quelques mois, mais il convient de préciser que la chose ne sera pas aussi complète que Blizzard l’avait envisagé il y a maintenant presque quatre ans. “Le développement de l’expérience PvE n’a pas vraiment connu les progrès que nous espérions”, déclarait le producteur exécutif du jeu, Jared Neuss. L’équipe a créé “un tas de contenu fantastique”, mais “malheureusement, l’effort nécessaire pour tout sortir avec le niveau de qualité attendu chez Blizzard est énorme. […] Il est clair que nous ne pouvons pas livrer notre vision originale pour le PvE.”

Ainsi, les missions de héros ont été largement réduites. L’arbre de compétences, par exemple, a disparu. Ceci ne veut pour autant pas dire que le PvE sera inintéressant. Une version solo de l’expérience PvE avec un classement est aussi en préparation et de nombreuses fonctionnalités de coopération sont prévues, et du contenu viendra s’ajouter fréquemment.

#Overwatch2: A Look Ahead ✨

Join us as we share more details about everything we have planned for 2023, including new events, PvE, new Heroes, new maps, & more.

👀 https://t.co/FEyTC2p7eL pic.twitter.com/lGd1uABbfN

— Overwatch (@PlayOverwatch) May 16, 2023