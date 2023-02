Overwatch 2 va punir les joueurs qui jouent trop souvent avec des tricheurs

Blizzard prend de nouvelles mesures sur Overwatch 2. Triche, bonne entente et stream sniping dans le viseur du studio.

Avec la troisième d’Overwatch 2 qui démarre le 7 février, Blizzard a décidé de renforcer sa lutte contre la triche. Dans un post de blog publié tout récemment, le studio explique qu’il commencera à identifier les joueurs qui jouent régulièrement avec des tricheurs reconnus. Blizzard ajoute que les propriétaires de ces comptes devront en subir les conséquences, et ce, même s’ils ne trichent pas eux-mêmes. Le studio annonce de “sévères suspensions” et, dans certains cas, des bannissements purs et simples.

La saison prochaine, Blizzard introduira aussi un système de modération pour les modes de jeu personnalisé. L’entreprise explique qu’une nouvelle technologie viendra supprimer automatiquement les parties avec des titres ou des contenus inappropriés et sanctionner les comptes qui créent ou publient ces modes.

Ce système arrive après une brève réapparition le mois dernier du mode personnalisé “sexual harassment simulator” d’Overwatch premier du nom. Dans ce mode, les joueurs devaient mettre enceinte les personnages féminins du jeu tout en jouant Cole Cassidy, le héros que Blizzard a rebaptisé après les accusations de culture d’entreprise “frat boy” en 2021. Après l’apparition du mode dans la liste des plus populaires d’Overwatch 2, Blizzard avait réagi, sans pour autant préciser comment elle empêcherait des incidents similaires de se reproduire.

Enfin, Blizzard explique aussi prendre des mesures à l’encontre d’une mesure que l’on connait sous le nom de stream sniping. Si vous avez déjà regardé un streamer populaire jouer à un jeu multijoueur comme Overwatch 2 ou Valorant, vous savez peut-être à quel point il peut être frustrant pour les créateurs de contenu de voir des joueurs arriver sur leur stream uniquement pour se faire voir ou pour pourrir la partie dudit streamer. À partir de cette saison 3, les joueurs auront la possibilité d’empêcher leur BattleTag, et les tags de n’importe qui dans leur partie, d’apparaître dans le client du jeu. Blizzard permettra aussi aux joueurs de dissimuler ou retarder leur temps d’attente. Le studio explique que ces mesures devraient permettre d’éviter que quelqu’un qui regarde un stream puisse savoir s’il est dans le même lobby qu’un streamer. Vous trouverez les paramètres pour profiter de ces fonctionnalités dans les réglages sociaux d’Overwatch 2.