Overwatch 2 : Blizzard simplifie le déblocage du nouveau héros Ramattra

Blizzard simplifie l'obtention du nouveau héros d'Overwatch 2, Ramattra, entre autres nouveautés pour la Saison 2 qui vient de démarrer.

L’un des changements les plus importants, et les plus controversés, apportés par Blizzard à Overwatch 2 fut de placer les nouveaux héros derrière un passe de combat. Ceci étant dit, débloquer le dernier personnage en date, Ramattra, dans la deuxième saison, devrait être un peu plus facile. En effet, les joueurs qui optent pour la voie gratuite du passe de combat n’auront pas à monter autant de niveaux avant de pouvoir utiliser ce nouveau tank dans tous les modes de jeu.

“Après avoir analysé les données de la Saison 1, nous déplaçons Ramattra dans le Tier 45 du Passe de Combat et proposons quelques défis hebdomadaires supplémentaires plus faciles à compléter”, déclarait Aaron Keller, réalisateur de Overwatch 2 sur Twitter. “Impatient que vous découvriez tout ce qu’il y a de nouveau dans la Saison 2 qui démarre demain!”

Bien que Blizzard puisse encore changer son fusil d’épaule dans les passes de combat des saisons à venir, cela semble assez peu probable étant donné la vive controverse qui a vu le jour dans la saison 1. Une fois les soucis du lancement du jeu disparus et lorsque tout le monde a pu se connecter, les nouveaux joueurs devaient atteindre le niveau 55 du passe de combat gratuit pour débloquer Kiriko, ce qui a déjà pris un certain temps. Ils pouvaient aussi acheter le passe premium, proposé à 9,99 €, pour pouvoir ajouter instantanément le personnage à leur roster. Les joueurs arrivant sur Overwatch 2 depuis le jeu original avait accès à Kiriko gratuitement, tout comme à Junker Queen et Sojourn.

Celles et ceux qui achètent le passe premium de la saison 2 recevront directement Ramattra. Ce dernier peut changer de forme et œuvre à réduire la distance entre son équipe et les ennemis. Une fois suffisamment proche, il peut causer d’énormes dégâts, notamment parce que sa capacité ultime peut durer indéfiniment. Ramattra est un ajout puisant, et très sympathique à jouer, au roster, ce qui pourrait pousser davantage d’amateurs de tank à payer pour le pass premium pour le débloquer le plus rapidement possible.

Ceci étant dit, ajouter un nouveau tank pourrait aussi rallonger les temps d’attente pour de nombreux joueurs. Trop rares encore sont les joueurs qui optent pour un support, ce qui cause de longues files d’attente pour les joueurs de tank et héros de dégâts. Blizzard a déjà prévu de rendre les supports plus fun et gratifiants à jouer, mais lorsque des nouveaux personnages sont introduits dans d’autres rôles, les joueurs préfèrent plutôt essayer ceux-là.

Ramattra est loin d’être la seule nouveauté dans cette saison 2. Il y a tout le thème de la mythologie grecque, avec un passe de combat qui propose des skins rendant hommage à Zeus et Poséidon, notamment. Il y a aussi une nouvelle map, des rééquilibrages pour plusieurs héros et un tout nouveau mode de jeu limité dans le temps qui arrivera en janvier.