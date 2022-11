Epic affirme que Google a versé 360 millions de dollars à Activision Blizzard pour éviter un concurrent au Play Store

Epic affirme que Google a versé 360 millions de dollars à Activision Blizzard pour l'empêcher de créer un app store concurrent.

Google a versé à Activision Blizzard environ 360 millions de dollars pour empêcher l’éditeur d’entrer en concurrence directe avec son Play Store. L’accord est l’un des 24, au minimum, signés par le géant dans le cadre de son initiative Project Hug, selon des documents transmis à la cour et obtenus par Reuters.

Les détails financiers du Project Hug, qui a, plus tard, été rebaptisé Apps and Games Velocity Program, sont à l’origine de la bataille juridique qui se joue entre Epic Games et Google. En 2021, le studio avait accusé Google d’avoir dépensé des millions de dollars en avantages divers pour garder les plus gros développeurs sur son Play Store. Cette semaine, une nouvelle version non censurée de la plainte d’Epic a été rendue publique, offrant de nouveaux détails encore inconnus quant au cadre de cet Apps and Games Velocity Program.

Selon les documents transmis à la cour, Google aurait aussi des accords avec Nintendo, Ubisoft et Riot Games. Dans le cas de Riot, Google a déboursé environ 30 millions de dollars pour “stopper” le studio de League of Legends le développement de son propre magasin d’applications, toujours selon Epic.

Le dossier affirme par ailleurs que Google savait que signer avec Activision aurait pour conséquence de faire abandonner à l’éditeur “ses projets de lancer un magasin d’applications concurrent“, une affirmation qu’Activision conteste vivement. “Google ne nous a jamais demandé, ni mis la pression, ni forcé à accepter de ne pas concurrencer Google Play”, déclarait un porte-parole à Reuters. “Les allégations d’Epic sont sans fondement.”

Google avait accusé Epic de “mal définir” l’objectif du Apps and Games Velocity Program. “Des programmes comme le Project Hug offrent des avantages aux développeurs qui confèrent des avantages et des accès anticipés aux utilisateurs de Google Play lorsqu’ils publient du contenu, nouveau ou mis à jour ; cela n’empêche pas les développeurs de créer des magasins d’applications concurrents, comme l’affirme à tort Epic”, déclarait un porte-parole de Google à Engadget. “En vérité, le programme est une preuve que Google Play affronte équitablement de nombreux concurrents pour les développeurs, lesquels ont plusieurs options pour distribuer leurs apps et leur contenu numérique.”