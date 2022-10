Epic Games : un engagement intensif dans le métavers

Pour faire évoluer ses ambitions dans le métavers, l'éditeur américain Epic Games a investi plusieurs millions de dollars dans Hadean.

Epic Games et des investisseurs tels que 2050 Capital, Alumni Ventures, Aster Capital, Entrepreneur First et InQTel, aideront la start-up britannique Hadean à développer ses capacités de métavers évolutives, interopérables et sécurisées. En tant que plateforme ouverte pour le cloud computing décentralisé, Hadean est susceptible de devenir l'”infrastructure” de référence qui alimente le métavers et les expériences immersives numériques pour les entreprises, les commerces, les jeux et même les gouvernements.

Marc Petit, vice-président et directeur général d’Unreal Engine chez Epic Games, a déclaré :

La puissance de calcul d’Hadean fournira l’infrastructure nécessaire à la création d’un métavers évolutif. La technologie de l’entreprise complète l’Unreal Engine d’Epic Games en permettant l’utilisation simultanée de quantités massives d’utilisateurs et en débloquant de nouveaux outils pour les créateurs et les développeurs. Nous sommes heureux de contribuer à la croissance d’Hadean et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour définir les bases du métavers.

Hadean, l’outil métavers d’Epic Games

Avec un écosystème florissant et des événements virtuels massivement suivis, Fortnite s’impose comme le métavers de référence. Pour continuer à être le numéro un dans son domaine, Epic Games cherche à étendre considérablement la portée de ses événements et à s’assurer que ses ambitions ne se limitent pas au nombre total de joueurs qui s’affrontent dans un Battle Royale. Si Hadean a travaillé avec des métavers web 3.0 et utilise en partie la technologie blockchain, le principal objectif de l’investissement d’Epic Games est d’atteindre une meilleure évolutivité dans le métavers que celle offerte par Fortnite et le moteur Unreal Engine 5 dans son ensemble.

Epic Games va accélérer dans la conception en temps réel et immersive

Autodesk et Epic Games font équipe depuis 2008, date à laquelle Autodesk a rejoint le programme de partenariat de l’éditeur américain, permettant l’intégration du logiciel de conception 3D d’Autodesk au moteur graphique Unreal Engine. Outre Revit, la technologie Datasmith d’Epic Games prend en charge les flux de travail 3ds Max, Navisworks et Inventor pour simplifier l’intégration des projets dans Unreal Engine. En 2021, Epic Gams et Autodesk ont collaboré pour proposer un nouveau plugin Unreal Live Link pour Maya, permettant aux créateurs de médias et de divertissement de diffuser des données de Maya vers Unreal en temps réel. À présent, ils viennent de conclure une collaboration stratégique visant à accélérer les expériences 3D immersives en temps réel dans tous les secteurs d’activité, avec un accent initial sur l’architecture, l’ingénierie et la construction (AEC).

