Blizzard Entertainment prépare deux extensions pour Diablo IV

Actuellement en préparation au sein de Blizzard Entertainment, deux extensions viendront renforcer le lore de Diablo IV d'ici les prochaines années.

Durant une interview avec le média américain Kinda Funny Games concernant l’avenir de Diablo IV, Rod Fergusson de Blizzard Entertainment a déclaré que deux extensions étaient déjà en cours de développement afin de compléter l’expérience des joueurs au sein de Sanctuary :

À l’heure où je vous parle, nous avons lancé le jeu principal et nous finissons la saison 1. Nous travaillons également sur la saison 2 ainsi que sur la première extension. Enfin, une deuxième extension est également sur les rails.

Les fans du célèbre hack’n slash auront donc du contenu inédit au cours des prochaines années et Blizzard Entertainment considère Diablo IV comme un jeu qui a de l’avenir. Ils veulent s’assurer que le jeu retiendra les joueurs et prévoient de le faire en publiant à la fois des saisons avec diverses nouveautés et de nouvelles extensions qui ajoutent des nouveaux lieux ainsi que des quêtes originales.

Les joueurs ne verront probablement pas d’extension pour Diablo IV avant le milieu de l’année 2024 au plus tôt. Les précédents jeux de la série de Blizzard Entertainment ont toujours été marqués par un décalage important entre le lancement et la sortie des DLC. Ainsi, après le lancement de Diablo II, Blizzard a attendu une année entière avant de sortir l’extension Lords of Destruction. Avec Diablo III, Blizzard a fait patienter les fans pendant un peu moins de deux ans avant de lancer l’extension Reaper of Souls. Il est donc probable que les fans devront attendre un certain temps avant de découvrir une éventuelle extension pour Diablo IV. De plus, le jeu adoptant un modèle saisonnier, il n’est pas certain que le contenu et les passes de combat soient suffisants pour les occuper pendant plusieurs mois.