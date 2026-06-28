The Odyssey boucle enfin un vieux motif de la carrière de Matt Damon

Avec Christopher Nolan, Matt Damon devient Ulysse. Un rôle qui referme, presque trop parfaitement, 29 ans de films sur le retour à la maison.

En bref Matt Damon jouera enfin Ulysse

Le rôle prolonge un motif vieux de 29 ans

Christopher Nolan y ajoute une vraie logique de carrière

On connaissait Matt Damon soldat perdu, astronaute coincé, ange expulsé. Le voilà maintenant en Ulysse, soit la version la plus pure possible d’un rôle qu’il rejoue, au fond, depuis près de trente ans, celui de l’homme qui cherche à rentrer chez lui.

Un rôle qui synthétise presque toute une carrière

Dans The Odyssey, Damon incarnera le roi d’Ithaque, de retour de la guerre de Troie, lancé dans un voyage périlleux pour retrouver Pénélope et son fils Télémaque. Sur la route, il croise des monstres, des dieux et une série d’épreuves pensées pour l’empêcher de revenir. Dit comme ça, le schéma paraît familier. C’est normal, ce récit a pratiquement fixé la grammaire de toutes les histoires modernes de survie, d’errance et de retour.

Résultat, voir Damon jouer Odysseus, ce n’est pas juste un casting prestigieux. C’est presque un point d’arrivée.

Chez Nolan, Damon change enfin d’échelle

Pour Christopher Nolan, le film coche aussi plusieurs cases. Ce sera sa première adaptation directe de cette épopée grecque dans une version pensée comme une vraie transposition cinéma, et aussi son premier film ouvertement fantasy. Le casting annoncé est massif, avec Tom Holland, Zendaya, Elliott Page, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Jon Bernthal et Matt Damon au centre.

Ce détail compte, quand même. Damon a déjà travaillé deux fois avec Nolan, d’abord dans Interstellar en astronaute abandonné sur une planète étrangère, puis dans Oppenheimer dans la peau du général Leslie Groves, patron du projet Manhattan. Cette fois, il ne passe plus en orbite autour du récit, il en devient l’axe principal.

Pourquoi ce motif du retour compte autant

Le plus intéressant, c’est la continuité. En 1998, Damon jouait déjà le soldat de Saving Private Ryan, figure d’un retour espéré au pays. Un an plus tard, dans Dogma de Kevin Smith, son Loki cherchait avec Bartleby, incarné par Ben Affleck, une faille pour regagner le paradis.

Puis viennent les versions spatiales du même récit. Dans Interstellar, son Dr. Mann veut quitter son isolement et revenir. Dans The Martian de Ridley Scott, son Mark Watney, laissé pour mort sur Mars, tente de survivre assez longtemps pour être secouru par la NASA.

Bon, ce ne sont pas les mêmes films. Mais le même moteur narratif revient sans cesse.

Ce que ça dit du film au-delà du casting

C’est là que The Odyssey prend du relief. Parmi tous les récits de voyage, d’aventure et de survie, celui-ci est la matrice. Les autres variations de la filmographie de Damon lui doivent quelque chose, directement ou non.

Du coup, le voir remonter à la source a une vraie logique. Pas parce que cela empêcherait d’autres films du même genre ensuite, clairement non. Mais parce qu’il sera difficile de trouver, pour cette série de personnages obstinés à revenir chez eux, une conclusion plus nette, plus élégante, et franchement plus parlante sur le long terme.